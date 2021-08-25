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攝影師旅拍摻迷幻藥被小模抓包 辯稱想看她迷朦的表情

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

胡姓男子在網路上發現李姓小模身材姣好，約李姓小模到旅館旅拍，豈料胡趁李姓小模不注意，在李姓小模喝的優格摻入二級毒品MDMA迷幻藥，李姓小模喝了一口立刻吐掉並報警，偵詢時，胡坦承犯行，警方將他依妨害性自主、毒品罪嫌送辦。

警方調查，本月19日，胡男（30歲）跟李姓小模相約在台北市中山區新生北路的旅館旅拍，胡心起歹念，趁李姓小模在廁所換衣服，在她的優格摻入迷幻藥。

李姓小模一喝發現味道不對，立刻將優格吐出並報警，幸好身體沒有不適。警方趕抵將胡帶回派出所偵詢，胡供稱只是好玩，想看到李被下藥後迷朦的表情。

警方懷疑胡有染指李姓小模的念頭，所以下藥讓李姓小模失去抵抗能力，他才便於犯罪，詢後依妨害性自主罪嫌將胡送辦，後續交由檢察官認定犯罪事項，也依毒品罪嫌送辦。

據了解，雙方是談妥5000元拍攝3小時的照片。

中山分局呼籲，暑假期間常有不法份子藉打工名義，高價招攬年輕女子拍攝作品；面對網約外拍衍生性暴力犯罪，例如性侵害、性勒索、性誘拐，年輕女子赴約時應詳盡調查，觀察攝影師評價、作品尺度以及外拍同好在攝影師經營的臉書、Dcard、Instagram評價，避免拍攝時遭染指，另外，拍攝過程盡量攜伴赴約，不接受他人準備或離開視線範圍的食物及飲料，以防有心人下藥，切記，要對攝影師的藉機碰觸或性騷擾，大聲表達不滿。

二級毒品MDMA迷幻藥。記者蔡翼謙／翻攝
二級毒品MDMA迷幻藥。記者蔡翼謙／翻攝

毒品 妨害性自主

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