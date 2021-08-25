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85大樓套房5男女開趴 日租業者遭斷水電
5名男女租高雄市85大樓日租套房開「毒趴」，涉嫌吸食毒品，警方查獲將他們依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，昨天警方約談日租套房業者，認為業者未通報，將業者依違反觀光發展條例，函請觀光局裁罰並斷水斷電。
高雄市警苓雅分局於8月23日深夜11點30分，在自強三路85大樓某日租套房，查獲豐姓（33歲）、黃姓2女子（23歲）與石姓男子（22歲）及分別22歲、28歲的林姓男子，群聚開趴涉嫌吸食毒品，當場查扣K他命和毒品咖啡包共3包等違禁品。
苓雅警分局表示，警方因85大樓內日租套房眾多，為避免出現防疫破口，多次針對該大樓規畫防疫稽查勤務，並要求業者通報非法群聚，但蕭姓業者未通報，昨天通知他到陳述意見後，將業者依違反觀光發展條例，函由觀光局裁罰並斷水斷電。
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