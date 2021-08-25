85大樓套房5男女開趴 日租業者遭斷水電

5名男女租高雄市85大樓日租套房開「毒趴」，涉嫌吸食毒品，警方查獲將他們依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，昨天警方約談日租套房業者，認為業者未通報，將業者依違反觀光發展條例，函請觀光局裁罰並斷水斷電。

高雄市警苓雅分局於8月23日深夜11點30分，在自強三路85大樓某日租套房，查獲豐姓（33歲）、黃姓2女子（23歲）與石姓男子（22歲）及分別22歲、28歲的林姓男子，群聚開趴涉嫌吸食毒品，當場查扣K他命和毒品咖啡包共3包等違禁品。