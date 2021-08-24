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歌手丘沁偉、前議員楊實秋兒鬧糾紛互告 今均遭起訴
馬來西亞籍旅台、有「暖聲熊男」之稱的歌手丘沁偉，與台北市前議員楊實秋兒子楊澤祖，因架設網站糾紛互相提告，多項官司纏身。今天士林地檢署偵結，楊涉嫌公開邱的個資，遭依違反個人資料保護法起訴，丘則是涉嫌在網路辱罵楊「下海當男妓」被依妨害名譽罪嫌起訴，丘遭控強制猥褻部分，獲不起訴。
丘男去年涉嫌施用毒品、遭控性侵風波、警方上門抓毒，種種私生活躍上社會新聞版面。去年丘遭一同架設網站的朋友楊男指控，帶楊到旅館性侵未遂，還在一旁掏出自己的下體強制猥褻。強制猥褻部分，檢方偵查後認為，無法證明有猥褻行為及違反意願，證據不足給予不起訴處分。
檢警偵查期間，楊男多次加碼遞狀提告，丘也是提告楊男違反個資法等。檢方指出，楊男涉嫌貼傳單，公布丘的住處，還指控欠錢、有前科等等，違反個資法、加重誹謗罪嫌起訴。另，楊男仍有一起兒少性剝削案件，聲請移轉管轄，尚未結案。
丘男在網站上，涉嫌辱罵楊男欠錢不還，甚至還辱罵「賣淫為樂」「下海當男妓」等用詞，遭依妨害名譽罪嫌起訴。另，丘男涉嫌施用二級毒品，也一併遭依毒品危害防治條例起訴。
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