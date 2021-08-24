快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歌手丘沁偉、前議員楊實秋兒鬧糾紛互告 今均遭起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

馬來西亞籍旅台、有「暖聲熊男」之稱的歌手丘沁偉，與台北市前議員楊實秋兒子楊澤祖，因架設網站糾紛互相提告，多項官司纏身。今天士林地檢署偵結，楊涉嫌公開邱的個資，遭依違反個人資料保護法起訴，丘則是涉嫌在網路辱罵楊「下海當男妓」被依妨害名譽罪嫌起訴，丘遭控強制猥褻部分，獲不起訴。

丘男去年涉嫌施用毒品、遭控性侵風波、警方上門抓毒，種種私生活躍上社會新聞版面。去年丘遭一同架設網站的朋友楊男指控，帶楊到旅館性侵未遂，還在一旁掏出自己的下體強制猥褻。強制猥褻部分，檢方偵查後認為，無法證明有猥褻行為及違反意願，證據不足給予不起訴處分。

檢警偵查期間，楊男多次加碼遞狀提告，丘也是提告楊男違反個資法等。檢方指出，楊男涉嫌貼傳單，公布丘的住處，還指控欠錢、有前科等等，違反個資法、加重誹謗罪嫌起訴。另，楊男仍有一起兒少性剝削案件，聲請移轉管轄，尚未結案。

丘男在網站上，涉嫌辱罵楊男欠錢不還，甚至還辱罵「賣淫為樂」「下海當男妓」等用詞，遭依妨害名譽罪嫌起訴。另，丘男涉嫌施用二級毒品，也一併遭依毒品危害防治條例起訴。

馬來西亞籍旅台歌手丘沁偉。圖／本報資料照片
馬來西亞籍旅台歌手丘沁偉。圖／本報資料照片

猥褻 毒品 妨害名譽 楊實秋

延伸閱讀

金門縣警察局交接 新任局長廖高江走馬上任

調查局盜賣毒品案 連坐懲處9名歷任處長 破史上紀錄

航基站監守自盜案開庭 幫派份子稱沒無主導權

調查官盜賣毒品 竹聯幫同夥稱都是依「長官」指示

相關新聞

廠商申請路證遭索賄 公路總局官員涉貪百萬

調查局接獲檢舉，交通部公路總局中壢工務段工程司林姓官員利用核發路權證照機會向廠商索賄，金額達五百萬元。新北地檢署今指揮台...

血淋淋超凶狠尋仇 他遭刺穿肺、砍破頭顱腦卡7斷裂刀片

桃園張姓男子等6人為尋仇，先到五金行買3把西瓜刀，再和同夥持球棒圍堵蔡姓男子，蔡當場遭砍破頭、打斷肋骨，連肺臟也遭刺穿，...

歌手丘沁偉、前議員楊實秋兒鬧糾紛互告 今均遭起訴

馬來西亞籍旅台、有「暖聲熊男」之稱的歌手丘沁偉，與台北市前議員楊實秋兒子楊澤祖，因架設網站糾紛互相提告，多項官司纏身。今...

海線2606次區間車高架路段撞死行人 旅客其他列車接駁

台中開往苗栗通霄的台鐵2606次區間車上午10點58分在苑裡鎮田心26路高架橋附近鐵道撞及行人，消防局據報趕往，但傷者已...

影／花蓮知名天空步道火燒山 遊客疏散空勤直升機馳援

每年超過40萬人造訪的花蓮知名景點「親不知子海上古道」上方山壁，今天上午突然起火，火勢相當猛烈，消防人員趕到，但因火場高...

花蓮港警執行巡邏勤務 不慎摔落消波塊頭部撞擊身亡

花蓮港警總隊49歲黃姓警員，昨天清晨6時許獨自在花蓮港西堤巡邏，疑似跳上消坡塊查看踩踏不穩摔倒，頭部受到撞擊，因他時間到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。