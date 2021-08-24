朝「保護傘」餐廳潑糞傷人 4嫌判決結果出爐

港人在台開設的「保護傘」餐廳去年遭人潑糞，郭姓女店長受傷，業者提告，檢方依傷害、毀損、公然侮辱罪起訴莫凡、李昭信、李昭慶、江啟榮；台北地方法院今依共同傷害罪判李昭信6月徒刑，莫凡、李昭慶、江啟榮則依傷害罪判刑4月，均得易科罰金，可上訴。

位於台北市大安區的「保護傘餐廳」由香港「反送中」人士在台灣開設，庇護香港民運人士，潑糞事件發生後，一度挑動政治敏感，檢警查辦，一還度聲押被告。

檢方起訴認定，去年9月中國一名金主找上男子陳彥霖，要陳找人前往「保護傘」餐廳滋事，陳透過李昭信到餐廳勘察地形，事後匯3萬元給李昭信；去年10月8日，李昭信找上胞兄李昭慶、表哥江啟榮與莫凡，4人共謀犯案。

去年10月15日，李昭信指示莫凡再次前往餐廳勘察，16日凌晨，4人先在新北市蘆洲區茶行進行沙盤推演，由李昭慶、李昭信收集雞毛、雞骨、雞內臟、排泄物裝入水桶內，交給莫凡執行潑糞任務。

去年10月16日中午，李昭慶、李昭信、江啟榮搭車到「保護傘」餐廳，拿手機拍攝犯案經過，莫凡則帶著裝有穢物的水桶到餐廳，直接向廚房潑灑，餐廳被潑糞後，店內碗盤、餐具俱毀，並造成郭姓女店長結膜受傷。