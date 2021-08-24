影／新任航警局長鄭明忠今上任 署長陳家欽監交

航空警察局今天上午舉行新任局長交接典禮，由警政署署長陳家欽監交，航警局長由警政署主秘鄭明忠接任。記者季相儒／攝影

航空警察局今天上午舉行新任局長交接典禮，由警政署署長陳家欽監交，航警局長由警政署主秘鄭明忠接任。陳家欽期勉新任局長鄭明忠繼續加強邊境相關檢查，配合海關將毒品、非法活動杜絕於邊境。

新任航警局局長鄭明忠為中央警察大學51期畢業，中山大學中國大陸問題研究所碩士，歷任高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長、鼓山分局、新興分局分局長、花蓮港務警察總隊總隊長、嘉義縣警察局局長、高雄市政府警察局督察長、高雄市政府警察局副局長、保安警察第五總隊總隊長、警政署警政委員、警政署主任秘書等職務。