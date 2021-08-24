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男子為酒店妹率眾鬥毆 南警迅速逮捕8人法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

于姓男子等人本月15日疑為林姓酒店妹爭風吃醋，在台南市安平區某酒行外和劉姓男酒店經紀、江姓男子發生砸車衝突，引起江等人不滿涉嫌率眾分持刀械到干男喝酒的中西區酒吧尋仇，造成于和陳姓友人受重傷緊急送醫。警方昨天兵分多路帶回江及劉8名涉案男子，警詢後依殺人未遂等罪嫌送檢方偵辦。

台南市中西區酒吧發生鬥毆傷人事件 ，警方帶回法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區酒吧發生鬥毆傷人事件 ，警方帶回法辦。記者黃宣翰／翻攝

警方調查，于姓被害人（32歲）於本月15日凌晨2點多，在安平區某酒行叫來酒店妹林女（27歲）飲酒作樂，酒過三巡後，拿出6萬元要帶林女出場離開，但林女因已有男友不願意，打電話叫男友兼紀經人劉姓男子（28歲）開車來載她要離開酒行。

江姓男子（26歲）開車載劉男抵達後，與于男在門口起口角衝突，江男不甘遭對方嗆聲並被踹車，當天清晨4點多 「烙人」找來另7嫌，分乘4輛車，尋線找到于男前往的中西區酒吧，持刀械攻擊後逃逸，造成于和陳姓被害人身受重傷，其中陳傷及要害仍在加護病房救治。

警方接獲報案後，掌握多輛犯嫌駕駛車輛，循線追緝嫌犯，23日兵分多路展開查緝行動，共拘提逮捕劉及江姓男子8人到案，查扣作案行動電話等證物。警詢後依殺人未遂、組織犯罪防制條例及聚眾鬥毆等罪嫌移送南檢偵辦。劉、江、王及黃姓男子到案後都否認涉案，4人經檢察官偵詢後認為涉嫌重大，有串證之虞，向法官聲請羈押中。

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劉姓男子等人涉嫌率眾鬥毆傷人，警方帶回法辦。記者黃宣翰／翻攝
劉姓男子等人涉嫌率眾鬥毆傷人，警方帶回法辦。記者黃宣翰／翻攝

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