調查局盜賣毒品重創形象 行政院今召開毒品防制會報
調查局航基站前組長徐宿良與竹聯幫掛勾盜賣鉅量毒品，重創調查局多年來氣招牌，據了解，行政院今天下午將臨時召開毒品防制會報，包括法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇、檢察總長江惠民、調查局長呂文忠、警政署長陳家欽都會出席，討論重點聚焦在徐宿良案的檢視與檢討，另調查局接獲海關移送輕量毒郵包業務，未來是否改移由刑事局接手，可能會一併納入討論，會議由院長蘇貞昌主持。
為提高毒品防制成效，嚇阻新興毒品氾濫，行政院2017年5月推出「新世代反毒策略」，投入100億元經費，以「人」為中心追緝毒源頭，並以「量」為目標消弭毒品，透過阻絕毒品製毒原料於境外；為澈底滅絕毒害， 新世代反毒策略展開第2.0計畫，預計4年內投入約150億元經費。
知情人士說，新世代反毒策略確實有相當成效，無奈調查局爆發徐宿良盜賣毒品後，讓機關努力的緝毒形象崩壞，影響相當深遠，今天的毒品防制會報是臨時召開，徐宿良案與毒品扣押物保管等問題，會是討論重點。
徐宿良與黑道掛勾長期盜賣毒品，不法獲利3億6千多萬元，凸顯調查局內部監控機制有漏洞，調查局先前已對12名航基站歷任主管記過、調職並移送監察院，上周再追加連坐懲處23人，其中有9人還是處長級，創下調查局史上懲處最高紀錄。
前毒品防制處長汪仁成、副處長祝厚源因督導不周、情節嚴重，各記小過1次，其餘20人記1至2支申誡，1人記書面警告。由於徐宿良共盜賣3萬顆一粒眠、524公斤K他命，期間總共經歷4名局長，這4名前後任局長是否會被追究行政懲處，交由法務部研議。
汪仁成當過毒品防制處長、航業調查處長、毒品防制處科長，對航基站扣案毒品長期門禁管制鬆散，未盡督導之責，記小過1次；祝後源擔任毒品防制處副處長期間，對徐素良承辦的緝毒案件，幾乎都蓋過章，竟未察覺徐宿良調包毒品，未盡督導之責，記小過1次。
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