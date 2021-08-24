調查局盜賣毒品案 連坐懲處9名歷任處長 破史上紀錄

調查局航基站前組長徐宿良與黑道掛勾盜賣毒品，不法獲利3億6千多萬元，調查局先前已對12名航基站歷任主管記過、調職並移送監察院，上周再追加連坐懲處23人，其中有9人還是處長級，創下調查局史上懲處最高紀錄；前毒品防制處長汪仁成、副處長祝厚源因督導不周、情節嚴重，各記小過1次，其餘20人記1至2支申誡，1人記書面警告。

由於徐宿良犯行常達9年，共盜賣3萬顆一粒眠、524公斤K他命，期間總共經歷4名局長，這4名前後任局長是否會被追究行政懲處，交由法務部研議，目前全案懲處、調職人員達35名。

據了解，這次懲處名單主要以擔任過毒品防制處、航業調查處正副處長為主，被處分的9名歷任處長多數已退休，實質意義不大，相關正副處長目前僅2人在職，分別是局本部主任秘書室核稿委員汪仁成、桃園市調查處長廖榮旭；廖榮旭是調查班22期，是現任副局長黃義村同學，因情報運用靈活，被看好是調查局明日之星，沒想到因徐宿良案受牽連。

調查局認為，汪仁成當過毒品防制處長、航業調查處長、毒品防制處科長，對航基站扣案毒品長期門禁管制鬆散，未盡督導之責，記小過1次；祝後源擔任毒品防制處副處長期間，對徐宿良承辦的緝毒案件，幾乎都蓋過章，竟未察覺徐宿良調包毒品，未盡督導之責，記小過1次。

記申誡2次的有6人，包括航業處肅防科長潘明昌、前毒品防制處長任貴清、前毒品防制處副處長謝發瑞、前毒品防制處偵辦科長趙振宇（現任航基站主任）、航業處毒品承辦人江文章、卓佳慶。

另有14人記申誡1次，包括前航業處長顧取隆、陳國璋、潘仲隆、彭家慶、前航業處副處長廖榮旭、前航業處秘書長邸志達（曾任國際事務處長）、高源興、前航業處主任施東亮；前毒品防制處長張祥山、蘇中山、單培祥、前毒品防制處副處長鄭幼民等。去年從東機站調升航業處副處長的磨天相，則記書面警告。