調查官盜賣毒品 竹聯幫同夥稱都是依「長官」指示

調查局航基站前組長徐宿良涉伙同黑幫盜賣扣案毒品，全案不法獲利破億，桃園地院今行準備程序，傳同夥竹聯幫張益祥到案，他當庭坦承貪汙、販毒等罪名，並表示以醋酸鈉調包K他命都是「依照指令行事」，庭訊時還多次稱徐為「長官」，並曝徐第一次見到自己時還用假名掩護。

調查局去年「搞丟」6.5公斤安毒案，引發社會譁然，調查發現是航基站前組長徐宿良涉與黑道掛鉤，利用航機站管理漏洞，將扣案毒品轉賣牟利，涉侵占一粒眠共3萬顆、K他命524公斤，不法所得高達1億6808多萬元，全案日前依貪汙罪、毒品條例等罪嫌起訴。

協助徐宿良轉賣毒品、再以醋酸鈉調包的張益祥，案發時為台北市某搖滾樂酒吧總經理，也是竹聯幫平堂份子，交友廣闊，今天出庭坦承貪汙、販毒等罪行，稱自己是經另一名協助徐宿良販毒的同夥楊正祥（正在大陸服刑）介紹認識徐宿良；徐當時自稱姓「方」、在基隆的調查單位工作。

楊正祥在陸入監服刑後，為取得線人相關文件，輾轉請張益祥要求徐宿良幫忙「不然就抖出來」，原想透過「方大哥」尋找「徐組長」，一問之下發現竟是同一人；徐宿良見他交遊廣闊，可能有販毒管道，兩人便展開合作關係，由徐趁假日值班時入儲藏室攜出毒品，再指示張益祥購買一定重量的醋酸鈉，一周內完成調包。

張益祥表示都是奉命行事，以醋酸鈉調包也是徐宿良的點子，自己接到徐的指令後，就會驅車到徐家中，幫忙分裝毒品，並提供徐事先裝袋的醋酸鈉，何時辦事都是聽「長官」（指徐宿良）指示。

另張益祥將犯罪所得匯入女友、姊姊帳戶中，拿去投資證券、保險、房地產、汽車、名牌包表等，被檢方視為意圖洗錢，但張當庭否認，稱自己尚有工作20年的所得，存入帳戶的金流並非全為犯罪所得，辯護律師也稱張匯出金額非常少，大部分仍留在自己戶頭，是因擔心收到假鈔才匯入帳戶驗證。