快訊

台東發射遭反彈…我首支民營火箭「飛鼠一號」將在澳升空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查官盜賣毒品 竹聯幫同夥稱都是依「長官」指示

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

調查局航基站前組長徐宿良涉伙同黑幫盜賣扣案毒品，全案不法獲利破億，桃園地院今行準備程序，傳同夥竹聯幫張益祥到案，他當庭坦承貪汙販毒等罪名，並表示以醋酸鈉調包K他命都是「依照指令行事」，庭訊時還多次稱徐為「長官」，並曝徐第一次見到自己時還用假名掩護。

調查局去年「搞丟」6.5公斤安毒案，引發社會譁然，調查發現是航基站前組長徐宿良涉與黑道掛鉤，利用航機站管理漏洞，將扣案毒品轉賣牟利，涉侵占一粒眠共3萬顆、K他命524公斤，不法所得高達1億6808多萬元，全案日前依貪汙罪、毒品條例等罪嫌起訴。

協助徐宿良轉賣毒品、再以醋酸鈉調包的張益祥，案發時為台北市某搖滾樂酒吧總經理，也是竹聯幫平堂份子，交友廣闊，今天出庭坦承貪汙、販毒等罪行，稱自己是經另一名協助徐宿良販毒的同夥楊正祥（正在大陸服刑）介紹認識徐宿良；徐當時自稱姓「方」、在基隆的調查單位工作。

楊正祥在陸入監服刑後，為取得線人相關文件，輾轉請張益祥要求徐宿良幫忙「不然就抖出來」，原想透過「方大哥」尋找「徐組長」，一問之下發現竟是同一人；徐宿良見他交遊廣闊，可能有販毒管道，兩人便展開合作關係，由徐趁假日值班時入儲藏室攜出毒品，再指示張益祥購買一定重量的醋酸鈉，一周內完成調包。

張益祥表示都是奉命行事，以醋酸鈉調包也是徐宿良的點子，自己接到徐的指令後，就會驅車到徐家中，幫忙分裝毒品，並提供徐事先裝袋的醋酸鈉，何時辦事都是聽「長官」（指徐宿良）指示。

另張益祥將犯罪所得匯入女友、姊姊帳戶中，拿去投資證券、保險、房地產、汽車、名牌包表等，被檢方視為意圖洗錢，但張當庭否認，稱自己尚有工作20年的所得，存入帳戶的金流並非全為犯罪所得，辯護律師也稱張匯出金額非常少，大部分仍留在自己戶頭，是因擔心收到假鈔才匯入帳戶驗證。

張益祥對犯罪所得的計算也有爭執，稱檢方以每公斤90萬計算K他命售價，然而每公斤只有65萬至72萬元，平均70萬元，其中徐宿良收下40萬，自己拿30萬；辯護律師也提出，諸侵占毒品案中，蕭姓人士毒品案分3次載送，被檢方視為3次行為，但那是因為無法一次侵占完，才會分次，應以1次行為計。法官庭後裁示，9月30日再開庭。

竹聯幫份子張益祥夥涉嫌與涉貪調查官徐宿良盜賣毒品，還協助以醋酸鈉偷天換日，被控貪污、販賣毒品、洗錢等罪名。記者楊湛華／攝影
竹聯幫份子張益祥夥涉嫌與涉貪調查官徐宿良盜賣毒品，還協助以醋酸鈉偷天換日，被控貪污、販賣毒品、洗錢等罪名。記者楊湛華／攝影

毒品 販毒 貪汙

延伸閱讀

好心出借洗車場 毒販友人當成毒品發貨地

通緝犯偕女友開毒咖啡包分裝場 台南警攻堅逮現場8人

微電影「大義救親」真實上演 北市警溯源查獲上游毒販

入住檢疫所檢查行李像犯人？ 王必勝：查獲有人帶毒品

相關新聞

調查局盜賣毒品案 連坐懲處9名歷任處長 破史上紀錄

調查局航基站前組長徐宿良與黑道掛勾盜賣毒品，不法獲利3億6千多萬元，調查局先前已對12名航基站歷任主管記過、調職並移送監...

調查局盜賣毒品重創形象 行政院今召開毒品防制會報

調查局航基站前組長徐宿良與竹聯幫掛勾盜賣鉅量毒品，重創調查局多年來氣招牌，據了解，行政院今天下午將臨時召開毒品防制會報，...

路面落差僅2公分摔死女騎士 南投縣政府要賠552萬

任職南投縣警察局的陳姓女工友，3年前上班途中，騎車行經南投市千秋路，該處路面落差2公分，破損範圍長度190 公分，寬度1...

互毆 65歲男打死45歲鄰居

四十五歲沈姓男子裝監視器常斷訊，懷疑是樓下鄰居六十五歲陳姓男子偷用網路，昨天清晨二人在住處一樓相遇，一言不合衝突互毆；陳...

調查官盜賣毒品 竹聯幫同夥稱都是依「長官」指示

調查局航基站前組長徐宿良涉伙同黑幫盜賣扣案毒品，全案不法獲利破億，桃園地院今行準備程序，傳同夥竹聯幫張益祥到案，他當庭坦...

贓證物管理兼防疫 法務部：檢察長要負監督之責

中央流行疫情指揮中心宣布8月24日至9月6日全國維持二級警戒，法務部今天說，已要求所屬持續配合相關規定，貫徹各項防疫措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。