贓證物管理兼防疫 法務部：檢察長要負監督之責

中央流行疫情指揮中心宣布8月24日至9月6日全國維持二級警戒，法務部今天說，已要求所屬持續配合相關規定，貫徹各項防疫措施，尤其檢調機關將繼續嚴查走私、偷渡案件，落實邊境嚴管，並阻絕疫情傳播。

法務部表示，近來有人想走私動物或輸入有非洲豬瘟病毒的肉品進口，此等涉及不法的刑事案件，檢察官均已主動指揮溯源偵辦，法務部也會協助各權責機關共同檢視相關法律，若有研修必要將積極研議，期能更有效喝阻、嚴懲走私。

法務部說，疫情逐漸趨緩後，各院檢逐步恢復作業，將持續督促檢察機關加速毒品等贓證物的管理，要求各檢察長負起監督及執行之責，對於各檢察機關贓物管理秉持防疫鬆綁但管理不鬆懈的態度處理。