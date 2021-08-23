影／修車廠老闆迷改造槍枝 警方搜索起出12把長、短槍

葉姓男子在新竹縣新埔鎮開設汽車修理廠，另闢密室涉嫌改造槍枝。基隆警方今持搜索票前往汽修廠搜索，起出12把改造長、短槍和改造工具，還有葉男在山上試槍，用來當成「靶」，記錄槍枝穿透力心的簿本。警方偵詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例將葉送辦。

警方調查，年過半百的葉姓男子，服役期間對槍械深感興趣，後來定居新竹縣新埔鎮經營汽車修理廠，並利用修車場掩護，在廠內另闢密室，利用鑽床機等工具改造槍枝。

基隆市警方接獲情資後，局長林炎田指示刑警大隊、少年警察隊和第二、三分局組成專案小組監控蒐證，今天持新竹地院核發的搜索票前往葉男的修車場搜索。

員警在葉男的修車廠內，共查獲改造長槍成品8枝、改造短槍成品1枝，半成品長槍3枝，初步鑑定都具殺傷力。另查扣改造工具鑽床機1台、未貫通槍管、槍枝零件組1批等證物。

據了解，葉男在服役期間對槍械感到興趣，生活穩定後，陸續購買生存遊戲槍枝收藏，並不時上網查詢改造槍枝知識和技術，自行改造槍枝，其中2把長槍還有他自行安裝的滅音器。

葉男改造槍枝後，會先帶到山上試射，並以簿本當靶，逐筆記錄每把槍枝射出的鋼彈，能夠穿透簿本的頁數，了解槍枝性能。