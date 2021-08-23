快訊

台東發射遭反彈…我首支民營火箭「飛鼠一號」將在澳升空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／修車廠老闆迷改造槍枝 警方搜索起出12把長、短槍

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

葉姓男子在新竹縣新埔鎮開設汽車修理廠，另闢密室涉嫌改造槍枝基隆警方今持搜索票前往汽修廠搜索，起出12把改造長、短槍和改造工具，還有葉男在山上試槍，用來當成「靶」，記錄槍枝穿透力心的簿本。警方偵詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例將葉送辦。

警方調查，年過半百的葉姓男子，服役期間對槍械深感興趣，後來定居新竹縣新埔鎮經營汽車修理廠，並利用修車場掩護，在廠內另闢密室，利用鑽床機等工具改造槍枝。

基隆市警方接獲情資後，局長林炎田指示刑警大隊、少年警察隊和第二、三分局組成專案小組監控蒐證，今天持新竹地院核發的搜索票前往葉男的修車場搜索。

員警在葉男的修車廠內，共查獲改造長槍成品8枝、改造短槍成品1枝，半成品長槍3枝，初步鑑定都具殺傷力。另查扣改造工具鑽床機1台、未貫通槍管、槍枝零件組1批等證物。

據了解，葉男在服役期間對槍械感到興趣，生活穩定後，陸續購買生存遊戲槍枝收藏，並不時上網查詢改造槍枝知識和技術，自行改造槍枝，其中2把長槍還有他自行安裝的滅音器。

葉男改造槍枝後，會先帶到山上試射，並以簿本當靶，逐筆記錄每把槍枝射出的鋼彈，能夠穿透簿本的頁數，了解槍枝性能。

葉男接受警詢時坦承改造槍枝，表示只是單純自己的興趣及自我挑戰，每把槍都是他的作品，否認有對外販售。警方將他移送新竹地檢署偵辦，持續追查他是否涉及其他案件。

基隆市警方查獲葉男涉嫌改造槍枝，查扣11把長槍、1把短槍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警方查獲葉男涉嫌改造槍枝，查扣11把長槍、1把短槍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警方查獲葉男涉嫌改造槍枝，查扣11把長槍、1把短槍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警方查獲葉男涉嫌改造槍枝，查扣11把長槍、1把短槍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警方查獲葉男涉嫌改造槍枝，查扣11把長槍、1把短槍。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方查獲葉男涉嫌改造槍枝，查扣11把長槍、1把短槍。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方查獲葉男（中）以經營汽車修理廠掩護，涉嫌改造槍枝，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方查獲葉男（中）以經營汽車修理廠掩護，涉嫌改造槍枝，偵詢後送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方查獲葉男以經營汽車修理廠掩護，涉嫌改造槍枝。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方查獲葉男以經營汽車修理廠掩護，涉嫌改造槍枝。記者邱瑞杰／翻攝

槍枝 新竹 基隆

延伸閱讀

警加強檢驗槍枝殺傷力 初驗裝測試用彈殼擊發

影／模型槍招牌為幌子 新北刑大破獲改造槍枝工作室

查獲黑幫軍火庫 AK-74、連發霰彈XPA-12國內罕見

「防止走私槍枝氾濫」！墨西哥起訴美國6家槍枝製造商

相關新聞

調查局盜賣毒品案 連坐懲處9名歷任處長 破史上紀錄

調查局航基站前組長徐宿良與黑道掛勾盜賣毒品，不法獲利3億6千多萬元，調查局先前已對12名航基站歷任主管記過、調職並移送監...

調查官盜賣毒品 竹聯幫同夥稱都是依「長官」指示

調查局航基站前組長徐宿良涉伙同黑幫盜賣扣案毒品，全案不法獲利破億，桃園地院今行準備程序，傳同夥竹聯幫張益祥到案，他當庭坦...

調查局盜賣毒品重創形象 行政院今召開毒品防制會報

調查局航基站前組長徐宿良與竹聯幫掛勾盜賣鉅量毒品，重創調查局多年來氣招牌，據了解，行政院今天下午將臨時召開毒品防制會報，...

路面落差僅2公分摔死女騎士 南投縣政府要賠552萬

任職南投縣警察局的陳姓女工友，3年前上班途中，騎車行經南投市千秋路，該處路面落差2公分，破損範圍長度190 公分，寬度1...

互毆 65歲男打死45歲鄰居

四十五歲沈姓男子裝監視器常斷訊，懷疑是樓下鄰居六十五歲陳姓男子偷用網路，昨天清晨二人在住處一樓相遇，一言不合衝突互毆；陳...

贓證物管理兼防疫 法務部：檢察長要負監督之責

中央流行疫情指揮中心宣布8月24日至9月6日全國維持二級警戒，法務部今天說，已要求所屬持續配合相關規定，貫徹各項防疫措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。