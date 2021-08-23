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好心出借洗車場 毒販友人當成毒品發貨地

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄22歲歐姓男子將黃姓友人經營的洗車場當成毒品出貨地，透過微信等通訊軟體與買家約好交易地點後，從洗車場發貨外送，高雄市刑大偵8隊經多日跟監，日前收網逮人，帶回歐男、洗車場黃姓業者等8人，歐坦承賣毒，黃男等7人則辯稱不知情，全案警詢後，歐男被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署，檢方訊後聲押獲准。

歐男正因竊盜而被高雄地檢署通緝，警方今年7月接獲情資，掌握歐男將高雄市三民區一處洗車場當作據點，利用洗車場後方儲藏室充當其毒品物流倉庫；為躲避警方查緝，仿效外賣平台接單外送，透過微信等通訊軟體與買家取得連繫後，確認交易地點、數量，在騎車至指定地點交易。

警方經多日跟監，日前時機成熟由刑大、苓雅、前鎮分局等員警攻堅，當場在洗車場一樓逮到正準備出門送貨的歐男，另在二樓查獲多名同夥，將歐男、黃姓業者等8人帶回偵訊；另在屋內洗衣機查獲188包毒咖啡包，搜出調和果汁粉、K他命152、磅秤等物。

歐警詢時坦承賣毒，將屋內查獲的毒品原料、成品攬下，稱是自己所有；至於黃姓業者等7人否認參與販毒，稱是警方查緝才知道洗車場竟被當成毒品發貨地。

警方調查，歐男借用洗車場已有3個月時間，主要活動地點以北高雄為主，詢問後歐男被依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署，檢方訊後聲押獲准；黃男等7男製作筆錄後請回。

警方在屋內洗衣機查獲188包毒咖啡包，搜出調和果汁粉、K他命152、磅秤等物。記者張議晨／攝影
警方在屋內洗衣機查獲188包毒咖啡包，搜出調和果汁粉、K他命152、磅秤等物。記者張議晨／攝影
警方在洗車場二樓逮捕正在觀看電視的洗車場員工，連同歐男、黃姓業者在內共8人帶回偵詢。圖／讀者提供
警方在洗車場二樓逮捕正在觀看電視的洗車場員工，連同歐男、黃姓業者在內共8人帶回偵詢。圖／讀者提供
歐男被警方帶回。圖／讀者提供
歐男被警方帶回。圖／讀者提供

毒品 反毒

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