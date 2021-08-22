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影／開贓車遭警鎖定衝撞4車逃逸 警依監視器逮捕並查獲毒品

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園一懸掛失竊車牌自小客車在環北路遭警方鎖定，小客車駕駛立即衝撞4輛轎車逃逸，最後於17日在宜蘭遭警方逮捕，共查獲竊盜案10件及二級毒品安非他命，全案依竊盜、妨害公務、公共危險、毀損罪嫌移送地檢署偵辦。

中壢警分局興國派出所本月11日巡邏時，發現一輛懸掛失竊車牌自小客車在中壢一帶出沒，立即派專案小組擴大調閱監視器並派遣便衣員警沿路尾隨追蹤該車輛，等待適當時機攔停查緝。

興國派出所副所長李舜程表示，警方一路尾隨車輛至環北路停紅燈時，小客車駕駛發現遭警方鎖定，為避免被警方查緝，便將車輛開至兩線道中間，一路加速衝撞4輛車為自己開道逃逸。

警方立即派專案小組擴大調閱監視器，並於13日發現嫌犯將竊得車輛丟置於桃園觀音區大湖路與富年路口旁竹林內，而嫌犯已不知去向。經過一連串調閱監視器尋找，17日終於在宜蘭縣頭城鎮某間廟宇逮捕到嫌犯，另查獲10件竊盜案及二級毒品安非他命，全案依竊盜、妨害公務、公共危險、毀損罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解嫌犯是偷竊慣犯，居無定所到處逃亡，且逃逸時的車輛及車牌都是偷竊而來，對於逃逸時被嫌犯衝撞損壞的4輛車，後續的賠償責任將再釐清。

警方於13日發現嫌犯將竊得車輛丟置於桃園觀音區大湖路與富年路口旁竹林內。記者翁唯真／翻攝
警方於13日發現嫌犯將竊得車輛丟置於桃園觀音區大湖路與富年路口旁竹林內。記者翁唯真／翻攝
警方於17日終於在宜蘭縣頭城鎮某間廟宇逮捕到嫌犯，另查獲10件竊盜案及二級毒品安非他命。記者翁唯真／翻攝
警方於17日終於在宜蘭縣頭城鎮某間廟宇逮捕到嫌犯，另查獲10件竊盜案及二級毒品安非他命。記者翁唯真／翻攝

竊盜 桃園 毒品

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