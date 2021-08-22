法院用Line告知妳犯罪？台中婦信為真遭騙900萬元

台中市一名陳姓女子，這個月收到陌生Line加好友訊息，對方自稱是地方法院人員，聲稱陳女涉嫌洗錢、偽造文書等罪嫌，並要求她將存款交給法院監管；陳女信以為真，陸續交付存款給歹徒，等到發覺不對勁後，已損失9百多萬元存款。

刑事局指出，8月初，台中市1名60多歲的陳姓女子收到1通陌生的Line訊息，對方表示自己是地方法院陳主任，大頭貼也顯示為地方法院的LOGO，陳主任告知她涉及洗錢防制法、偽造文書、毒品危害防制條例等多項罪名，請她配合調查，還要對她進行偵訊。

陳主任與陳女搭上線後，要求陳女必須從現在開始密切注意Line的訊息，先以Line傳送了一張看似地檢署傳票的假造公文，佯稱陳女涉嫌多起刑事重罪，再以需要釐清案情及個人帳戶往來金流，甚至以懷疑家人是內線交易共犯為由，要求陳女必須將所有帳戶內的現金全數領出，到指定地點交給法院的替代役男帶回法院監管。

對話中，陳主任一直要求陳女士配合指示，要她在銀行內不許講電話，也指示如果銀行行員問起資金用途，就說是投資，更佯稱會派人監控她的一舉一動，讓陳女對所有指令言聽計從。

陳女先從2個帳戶領出共計約新台幣400萬元的現金，與對方約在住家附近的芒果樹下交付給所謂的替代役男；隔天一早，又再前往不同銀行領取300萬元，同樣約在芒果樹下交付款項。4天後，陳女依然繼續依照指示，提領170萬元在自家樓下將錢交付出去；事隔3天，陳女再次提領50萬元，並依陳主任指示將錢放在旁邊機車腳踏墊上，隨即離開現場。

經過4次提領交付，陳女這才感到不對勁，決定前往地方法院直接聯繫陳主任本人，到法院後才得知根本沒有這號人物，但身家已經被歹徒搬走900多萬元，提款卡和密碼也被對方取得，趕緊報警處理。

刑事局說，詐騙手法再變，詐騙集團透過「加Line」與民眾取得聯繫，先以偽造的機關LOGO、公文取信於民，言談中不斷灌輸民眾涉及重罪、必須配合調查，引發民眾心生畏懼，並以偵查不公開、不要打草驚蛇為由，阻斷民眾向外求援，同時教導民眾如何應對，迴避銀行端的關懷提問，手段非常惡劣。

刑事警察局呼籲，為防止陌生人突然加入好友，民眾可以點選Line的主頁右上角「＋好友功能」，再點選左上角的齒輪圖示，將「允許被加入好友」的功能關閉，這樣就可以避免被陌生人以電話號碼搜尋而加入好友。