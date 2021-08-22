影／國道槍擊受傷案 警方掌握特定廠牌車輛追查中
國道一號台中段昨晚發生槍擊案，李姓男子開車載女友疑遇行車糾紛，被不明車輛內駕駛開槍，子彈疑射穿乘客座玻璃，再打中李男左手腕，警方目前仍未在車內找到歹徒開槍後的彈頭，據了解，被害人轎車行車紀錄器畫面和聲音，未發現具體行車糾紛過程，警方已掌握特定廠牌轎車追查中。
26歲李男昨晚開車載女友從北部南下台中，經過國道一號豐原南下路段，疑發現後方有車對他閃大燈，後來對方車輛開到李男轎車的右側，駕駛搖下車窗，疑似對李的車開一槍，子彈打破乘客座玻璃，女乘客沒受傷，反而打中李男的左手腕，他負傷開車到國道一號大雅交流道下，車停路邊自己打119報案，被送醫治療。
據了解，李男有看到對方車輛廠牌，沒看清車牌號碼，他說不認識對方，懷疑是行車糾紛，但他的行車紀錄器影像中，只看到他後來加速行駛，並急喊自己中槍，但行車影像未發現曾有車輛刻意擋他或競速情形，國道警方今天仍在調閱國道沿途監視影像中。
李男的轎車前方乘客座玻璃已破成如蜘蛛網，玻璃下方有疑似彈孔，但車內仍未發現彈頭，駕駛座玻璃未破，警方認為此案仍有疑點需調查。
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