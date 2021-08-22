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台中偵查佐去年模範警今年升小隊長 同事誇：裝噴射引擎
台中市第二警分局偵查佐陳志宏去年才榮獲「全國模範警察」，今年又傳來捷報，從偵查佐升任小隊長，僅花7年時間。他在擔任刑事工作、期間，屢破獲大案，成績斐然，分局長官、同事都說，7年就當上小隊長，「雙腳有裝噴射引擎」，因為偵查佐要可以升偵查隊小隊長至少要花10年以上的績效累積，才有機會，可見陳在刑事工作所做出的努力。
「薪火相傳，點燃刑事魂」，第二警分局小隊長陳志宏說，很開心能在最喜愛的刑事領域中獲得肯定，他仍會不斷仔細學習案件偵辦，希望能傳承給同樣熱愛刑事辦案的同仁，讓珍貴的辦案經驗薪火傳承下去。
第二警分局表示，陳志宏今年43歲，畢業於東海大學法律系，畢業後原從事法務工作，後來因對偵辦刑案有興趣，報考2004年的警察特考，畢業後都在派出所服務。陳志宏在派出所服務期間，從協助失智老婦返家，就能看出他細膩、抽絲剝繭的特質。
當時陳志宏除了帶著老婦到市場攤位逐一詢問，還在路口監視器設置密度不高的時期，以土法煉鋼方式花了近10個小時，終於幫迷失老婦找到家。
二分局指出，陳志宏在2014年不忘初衷，報考偵查佐，順利展開夢寐以求的刑事偵查工作，每每偵辦案件，都秉持著必破的決心，一天根本睡不到幾個小時，任內破獲多起販毒集團及搗破詐騙集團機房，績效卓越，獲得長官年年考績評列甲等，去年更榮獲「第56屆全國模範警察」。
二分局表示，陳志宏偵破毒品案件75案、104人，查扣各式毒品20公斤，另外也多次查獲電信詐欺機房、水房、車手團等案件，成功防制毒品戕害民眾健康、守護民眾財產不被歹徒詐騙。
二分局長蔡元戎表示，陳小隊長在工作崗位上全力付出，表現可圈可點，足為同仁楷模，升任小隊長實至名歸，未來將更能全心全意為社會奉獻心力。
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