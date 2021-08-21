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154隻走私貓今全數安樂死 動保團體：人類欠動物太多了
今天是國際流浪動物日，昨天非法查緝到的154隻走私貓，已在今天下午經安樂死。動保團體發聲明表達遺憾，並表示原本要串連立委「刀下留情」行動愕然停止，一位關心此事動保人士更感傷地說「我們人類欠動物的真的太多了，希望他們安息，到天上當小天使」。政府在國際流浪動物日這天執行，真是很大諷刺。
台灣動物保護行政監督聯盟、關懷生命協會、中華民國寵物食品及用品商業同業公會、亞太小動物獸醫師聯盟、台灣愛狗人協會理事長等團體稍早發聲明指出，政府基於法規規範，考量走私動物未經檢疫，不慎或可引入國外狂犬病或其他動物疾病，影響全國動物防疫甚至人類健康，但本次走私品種貓人道銷毀的做法，事涉一百多隻無辜動物生命，已經引起廣泛討論以及民意沸騰。
由於此事涉及多方考量，包括依法行政、防疫必要、動物福利、尊重生命、民意期待，動保團體認為，政府本可就此機會，儘速邀集多方利害關係人開會研商，尋求符合各方期待的解決方法，但官方下午證實154隻貓已速於今日全數銷毀，總統與政府口口聲聲尊重動物生命的宣示言猶在耳，竟連一絲空間討論亦不可得，動團對此表示最深的遺憾。
針對此次事件，動保團體重申，嚴厲譴責活體動物走私的做法，造成國內動物安全破口、造成被走私動物之惡劣福利，也斷送眾多無辜的生命，呼籲司法務必詳細偵查，揪出所有共謀，給予這些利益薰心的走私者最嚴的制裁。
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