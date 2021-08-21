貓奴哭也救不回 154隻走私名貴貓已全數安樂死

海巡署日前查獲走私未檢疫的名貴貓，依法須銷毀，引發動保團體關注，也有民眾發起一人一信給蔡英文總統，希望網開一面。但農委會動植物防疫檢疫局高雄分局已證實，全部154隻貓今天下午4點已全數安樂死。

這批走私進來的貓咪，有俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等，總價值約1千萬元，價格不菲。 農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理說明，因屬走私，來源不明，唯恐引發傳染疾病，經認定的走私動物，依動物傳染病防治條例必須做人道處理。

名貴貓恐安樂死消息經批露，引發需多愛貓人士關注，台灣動物緊急救援小組出面求情，希望網開一面，先安置，待檢疫程序完成後再開放認養，費用他們願意負擔，另有市民在網路發起「一人一信給小英」救喵星人行動。