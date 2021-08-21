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八旬婦坐家門口遭搶金項鍊 搶嫌1個小時落網
新北市一名80歲婦人昨天坐在家門口乘涼，沒想禍從天降，遭一名中年男子涉嫌動手搶走脖子上重約6兩金項鍊，搶匪得手後騎車逃逸，警方擴大調閱監視器，於案發後不到一個半小時就查獲涉案的魏姓男子到案，並在其身上起出一包海洛因，警詢後昨依搶奪及毒品罪嫌移新北地檢署偵辦。
新北市海山警方昨天上午10時10分獲報，板橋區金華街發生一起搶奪案，警方獲報到場，經查一名80歲婦人昨天坐在家門口，一名中年男子涉嫌動手搶走脖子上，一條重約6兩金項鍊，搶匪得手後騎機車加速逃離現場。
海山警方擴大調閱監視，發現搶匪得手後一路逃至新莊，卻又折返板橋區，警方鎖定搶匪行蹤，昨天上午11時35分在板橋區查獲搶匪魏姓男子（43歲）到案，並在其身上搜出海洛因一包，重約0.65公克，但未發現遭搶的金項鍊。
據了解，魏嫌落網後供稱，因染有毒癮，才會下手行搶，得手後立即跑到新莊區，持搶來的金項鍊，與上游毒販換得一包海洛因，沒想到才換到手沒多久，就遭警方查獲。警方表示，將持續溯源追查贓物與毒品來源。
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