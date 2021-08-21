快訊

金曲32／縱橫樂壇！羅大佑獲特別貢獻獎 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

250隻走私貓恐安樂死 台灣動物緊急救援小組出面求情

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導

海巡署查獲250隻經漁船走私尚未檢疫的名貴貓隻，品種有俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等總值約1000萬元，由於這些「喵星人」非法入境，依法恐難逃安樂死命運，台灣動物緊急救援小組出面求情，發言人倪京台表示，雖了解政府是基於檢疫相關法規行事，但也希望能尊重生命及保護動物理念，採用其他方式處置，免讓這批貓咪被銷毀。

一艘從八斗子漁港出海的漁船，航行至澎湖外海後向不知名船隻接駁大批名貴貓咪走私入境，被海巡人員，清點共62籠近250隻。這批名貴貓咪總值約1000萬，但因是「走私品 」，於法不容，恐難逃銷毀命運。

農委會動植物防疫局高雄分局指出，走私動物來源不明，對國內動物具有傳染病影響，若是狂犬病，則有人畜共通傳染之虞，將危及人群。因此依規定，應會予以安樂死的人道處置。

不過台灣動物緊急救援小組認為，基於尊重生命理念，仍希望有關單位能先安置這些貓咪，待走完檢疫程序後開放認養；讓這群無辜的貓咪能免於被銷毀命運。至於衍生的安置食宿與檢疫等費用，台灣動物緊急救援小組願意全額支付。

海巡單位查獲走私名貴貓隻，數量約250隻，但依法需予安樂死。記者王昭月／翻攝
海巡單位查獲走私名貴貓隻，數量約250隻，但依法需予安樂死。記者王昭月／翻攝
海巡單位查獲走私名貴貓隻，數量約250隻，但依法需予安樂死。記者王昭月／翻攝
海巡單位查獲走私名貴貓隻，數量約250隻，但依法需予安樂死。記者王昭月／翻攝

貓咪 走私 海巡署

延伸閱讀

影／密艙沒放魚！海巡逮漁船走私200隻名貴貓 市價千萬

別誤會貓咪了！孩童和孕婦都能與牠平安共處

來自鼻尖的問候...跟貓相處 人類可以用這部位代替

美婦女搞定10本護照 飛中東救阿富汗女子機器人隊成員

相關新聞

貓奴哭也救不回 154隻走私名貴貓已全數安樂死

海巡署日前查獲走私未檢疫的名貴貓，依法須銷毀，引發動保團體關注，也有民眾發起一人一信給蔡英文總統，希望網開一面。但農委會...

防檢局：走私貓仍須安樂死 否則恐危害動物安全

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬今天說，走私貓可能有疫病，不得不安樂死，否則可能危害國內動物安全

三峽火警累計5人死亡 3寶媽昏迷11天今宣告不治

新北市三峽區一處民宅日前發生嚴重火警，造成一家7人3死4重傷人倫悲劇，原本在加護病房中跟死神搏鬥的3寶媽，在今早宣告不治...

250隻走私貓恐安樂死 台灣動物緊急救援小組出面求情

海巡署查獲250隻經漁船走私尚未檢疫的名貴貓隻，品種有俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等總值約1000...

貓奴哭也救不回 154隻走私名貴貓今午已全數安樂死

海巡署日前查獲走私未檢疫的名貴貓，依法需予人道處置，引發動保團體關注，亦有民眾發起一人一信給小英，希望網開一面，結果農委...

154隻走私貓今全數安樂死 動保團體：人類欠動物太多了

今天是國際流浪動物日，昨天非法查緝到的154隻走私貓，已在今天下午經安樂死。動保團體發聲明表達遺憾，並表示原本要串連立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。