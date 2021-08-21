250隻走私貓恐安樂死 台灣動物緊急救援小組出面求情

一艘從八斗子漁港出海的漁船，航行至澎湖外海後向不知名船隻接駁大批名貴貓咪走私入境，被海巡人員，清點共62籠近250隻。這批名貴貓咪總值約1000萬，但因是「走私品 」，於法不容，恐難逃銷毀命運。

農委會動植物防疫局高雄分局指出，走私動物來源不明，對國內動物具有傳染病影響，若是狂犬病，則有人畜共通傳染之虞，將危及人群。因此依規定，應會予以安樂死的人道處置。