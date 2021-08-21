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賣竹筍沒戴口罩被查拔腿跑 原來是通緝犯以為要被抓

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣五峰鄉查獲1名毒品及森林法通緝犯，只因為在路邊兜售竹筍，卻沒有確實戴好口罩，而被路過的派出所所長上前好心提醒，沒想到通緝犯以為員警是要來逮捕他，竟然嚇得當場想拔腿就跑，所長立刻察覺有問題，上前要將他阻攔，雙方發生扭打，才將他制伏扭送警局。

這名朱姓通緝犯是居住在五峰鄉當地的民眾，自己卻沒想到只是賣竹筍沒戴好口罩，就吸引警察靠近，還因為自己做賊心虛想跑，反而被 經驗豐富的竹東警分局桃山派出所長夏文星察覺有異，立刻上前要阻止他離開。

據所長夏文星表示，18日當天下午1點他原本如往常要下山，前往竹東市區的分局開會，沒想到經過南清公路大隘村附近時，看到賣竹筍的鄉親沒有戴好口罩，他才好心上前提醒，怎麼知道那麼巧碰上通緝犯，還順利上銬將通緝犯逮捕。

朱姓通緝犯原本只違反毒品及森林法，卻因為做賊心虛想跑，還攻擊員警、發生扭打，反而吃上另條妨礙公務罪嫌，同樣隨案移送新竹地檢署偵辦，而員警也開立稽查單，要就朱男沒戴口罩的情事，送交衛生局裁罰。

支援警力到場後立刻將朱男制伏，扭送回派出所，並依法移送偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
支援警力到場後立刻將朱男制伏，扭送回派出所，並依法移送偵辦。記者巫鴻瑋／翻攝
朱姓通緝犯怕被逮捕試圖脫逃，還在過程中攻擊員警。記者巫鴻瑋／翻攝
朱姓通緝犯怕被逮捕試圖脫逃，還在過程中攻擊員警。記者巫鴻瑋／翻攝

通緝 口罩 新竹

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