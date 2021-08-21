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當街放炮恐嚇、上銬毆打 桃園黑幫23人暴力討債被逮

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市警方本月16日至20日執行掃黑除暴專案勤務，聚焦肅槍、緝毒及暴力防制，期間逮天道盟正義會、太陽會等19人涉暴力討債，成員一言不合就動輒以電擊棒、棍棒毆打，還當街施放沖天炮恐嚇，又逮竹聯幫戰堂5人持槍勒索，甚至以手銬銬住被害人，全案均依組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

刑警大隊偵四隊指出，天道盟成員陳男（47歲）在中壢區成立「天道盟正義會中壢行動組」，去年8月下旬因楊梅區土地合約糾紛，一言不合便以棍棒及電擊器毆打被害人，直到他交付錢財才罷手；偵查隊經報請檢方指揮於8月18日同步在中壢地區多點攻堅，查扣武士刀1把、大麻花、大麻葉及空氣槍1把等贓證物，將陳男等6人逮捕到案。

龍潭分局偵查隊則逮天道盟正義會施男（33歲）組織暴力討債集團，於今年4月初在龍潭區趁被害人駕車之際，將他攔下毆打、強取身上財物後，載往位於新竹縣竹北市一處倉庫並逼簽本票，經檢警合力調查蒐證，於8月16日將6名犯嫌查緝到案。

平鎮分局與楊梅分局偵查隊16日也逮天道盟太陽會7人涉暴力討債，范男（22歲）以「天道盟太陽會龍潭分會」在平鎮、龍潭、楊梅等區吸收勢力，1月下旬時僅因自己朋友與人發生口角，竟率眾前往被害人家門前放沖天炮，又持刀械、棍棒將被害人砍傷並奪取財物；之後又因債務糾紛，以聊天為名義將其他被害人約出毆打，手法殘暴致被害人多處骨折，均被專案小組查緝到案。

刑大偵二隊18日也逮竹聯幫5人暴力討債，李男（33歲）去年9月中旬以債務糾紛為由，誘騙被害人至新北市板橋區民宅內談判，結果被害人到場後立刻將他銬上手銬，恐嚇他交出錢財；又於去年9月下旬與另一被害人相約新北市三峽區某餐廳談判，卻伺機將他押走並毆打，更載到其他地方搶奪財物，一幫人馬均被警方查緝到案。

桃園市警局指出，本次「自辦同步掃黑行動」及「除暴專案行動」勤務由刑警大隊統籌規劃，動員警力639名、臨檢處所72處，聲請搜索票37張、拘票92張，查獲毒品案件158件、180人、毒品重量共計19.4公斤；非法槍械1支、子彈8顆，共計查獲各類案件712件804人。

天道盟成員處所被搜出大麻葉多包，涉違毒品危害防制條例。記者楊湛華／翻攝
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天道盟成員處所被搜出疑似作案用棍棒、武士刀。記者楊湛華／翻攝
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天道盟成員處所被搜出大麻花，涉違毒品危害防制條例。記者楊湛華／翻攝
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天道盟正義會成員陳男等6人在中壢一帶活動，日前一言不合便以棍棒及電擊器毆打被害人，被依組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝
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天道盟成員處所被搜出空氣槍一支，涉違槍砲條例送辦。記者楊湛華／翻攝
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