影／密艙沒放魚！海巡逮漁船走私200隻名貴貓 市價千萬

疫情期間，海巡署偵防分署接獲漁船走私情資，在台南安平外海，發現新北市籍漁船「順發886號」漁船，船上載的不是魚貨，而是箱箱活體動物，昨天開艙搜索，查獲走私近200隻俄羅斯藍貓、布偶貓等各種寵物貓，依懲治走私條例等罪嫌移送法辦。

據了解，順發886號漁船8月14日從基隆八斗子漁港出海作業，海巡署偵防分署高雄查緝隊據報，這艘漁船可能走私貨品，與艦隊分署、南部分署及刑事局、高雄市警方成立專案小組，8月19日在台南安平外海9海里處，攔截順發886號，解送到高雄港第一港口，因疫情期間，將船長、船員帶至醫院做PCR檢測，昨天晚間確定檢測結果陰性，登船搜索，才發現密艙內不是魚貨，而是夾藏寵物貓。

海巡人員穿著防護衣搜索，發現漁船上有2處設通風設備的密艙，打開密艙後就聽見貓叫，仔細察看，才看見全是一籠籠、一袋袋的寵物攜帶箱袋，每籠裝著2至6隻大小不等的寵物貓，共有62籠數量近200隻，包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等名貴貓種，價值約1000萬元。查緝單位昨晚已將這批寵物貓，送往動植物防疫檢疫局高雄分局處理。