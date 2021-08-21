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影／密艙沒放魚！海巡逮漁船走私200隻名貴貓 市價千萬

聯合報 / 記者林保光／即時報導

疫情期間，海巡署偵防分署接獲漁船走私情資，在台南安平外海，發現新北市籍漁船「順發886號」漁船，船上載的不是魚貨，而是箱箱活體動物，昨天開艙搜索，查獲走私近200隻俄羅斯藍貓、布偶貓等各種寵物貓，依懲治走私條例等罪嫌移送法辦

據了解，順發886號漁船8月14日從基隆八斗子漁港出海作業，海巡署偵防分署高雄查緝隊據報，這艘漁船可能走私貨品，與艦隊分署、南部分署及刑事局、高雄市警方成立專案小組，8月19日在台南安平外海9海里處，攔截順發886號，解送到高雄港第一港口，因疫情期間，將船長、船員帶至醫院做PCR檢測，昨天晚間確定檢測結果陰性，登船搜索，才發現密艙內不是魚貨，而是夾藏寵物貓。

海巡人員穿著防護衣搜索，發現漁船上有2處設通風設備的密艙，打開密艙後就聽見貓叫，仔細察看，才看見全是一籠籠、一袋袋的寵物攜帶箱袋，每籠裝著2至6隻大小不等的寵物貓，共有62籠數量近200隻，包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等名貴貓種，價值約1000萬元。查緝單位昨晚已將這批寵物貓，送往動植物防疫檢疫局高雄分局處理。

據悉，林姓船長坦承在澎湖外海，向不知名的船舶接駁這批寵物貓，準備走私來台，但還沒收到報酬。全案依懲治走私條例、動物傳染病防治條例及海關緝私條例等罪嫌，函送高雄地檢署偵辦。

查緝人員在漁船密艙搜出的寵物貓。記者林保光／翻攝
查緝人員在漁船密艙搜出的寵物貓。記者林保光／翻攝
查緝人員上漁船搜索前，著全副防護衣登船清消。記者林保光／翻攝
查緝人員上漁船搜索前，著全副防護衣登船清消。記者林保光／翻攝
查緝人員在漁船密艙搜出袋袋的寵物貓。記者林保光／翻攝
查緝人員在漁船密艙搜出袋袋的寵物貓。記者林保光／翻攝
查緝人員在漁船密艙搜出的寵物貓。記者林保光／翻攝
查緝人員在漁船密艙搜出的寵物貓。記者林保光／翻攝
查緝人員在漁船密艙搜出62籠寵物貓。記者林保光／翻攝
查緝人員在漁船密艙搜出62籠寵物貓。記者林保光／翻攝
查緝人員在漁船密艙，搜出62籠寵物貓。記者林保光／翻攝
查緝人員在漁船密艙，搜出62籠寵物貓。記者林保光／翻攝

寵物 走私 海巡署 貓咪

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