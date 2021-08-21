通緝犯偕女友開毒咖啡包分裝場 台南警攻堅逮現場8人

台南新化警方接獲情資，通緝中的蔡姓男子與蘇姓女友涉嫌在台南市善化區胡厝寮有新興毒品咖啡包分裝場，會同善化和永康分局共同偵辦，經長期跟監蒐證，昨天得知嫌犯購買大批毒品準備分裝販毒，見機不可失，持台南地院核發的搜索票，在霹靂幹員支援下荷槍實彈前往破門而入，查獲集團主嫌蔡嫌等3女5男共8人，居住處所當場查獲大量新興毒品逾7公斤市價150萬元以上，以及1萬900元現金等相關販毒贓證物，專案小組後續將追溯毒品來源，擴大偵辦。

員警在現場發現大批毒品及逾7公斤的果汁粉，懷疑嫌犯準備和毒品混合包裝後出售，估算約可分裝成約3、4千包的毒品咖啡包，以一包400元計算，市價約150萬元，但更重要的是及時阻止毒品流出，目前正值暑假若販賣給青年學生，為害更大，蔡姓嫌犯和蘇姓女友初步坦承持有但供稱是要自用，供詞避重就輕，警方還在進一步偵訊中。

台南新化警分局今年7月份接獲情資後，與善化警分局合作，遭通緝的蔡姓男子（29歲）與蘇姓女友（22歲）為主販毒集團，在台南市各區域從事毒品K他命、咖啡包的販售，警方組成專案小組偵查，蔡姓等集團成員警覺性高，經常移動躲避警方追緝，偵辦上備感難度。

經長期跟監蒐證，昨天得知該集團疑似購買大批毒品準備分裝，專案小組見機不可失，因情資顯示嫌犯可能擁槍自保，商請永康警分局偵查隊及保大霹靂分隊支援，昨天下午大批員警持台南地院核發的搜索票實施強力搜索，霹靂幹員從前門，其他員警從後門包夾破門進入。屋內蔡姓主嫌等8人見警方上門措手不及反應，警方大聲喝令控制將8名嫌犯攻捕。