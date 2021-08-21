微電影「大義救親」真實上演 北市警溯源查獲上游毒販

台北市警局暑期前透過微電影「大義救親」強化反毒意識，少年警察隊貫徹相同理念，近日也配合涉毒少年家屬，循線溯源查獲少年藥頭、上游毒販，查扣大麻、研磨器、捲菸紙、濾嘴紙等證物，詢後依法送辦。

由台北市警方拍攝的微電影「大義救親」描述辛苦持家的婦人，發現孩童在校形跡可疑，接觸不明人士，身上發出異味，還無故多出一支新手機，經求助警方，檢警介入調查，涉毒孩童也配合警方辦案，供出毒品來源，最後查獲上游毒販。

同樣劇情在現實中上演，台北市警局少年警察隊指出，今年3月一名男子勇於向檢警提供情資，指其子涉及毒品案，並提供其毒品來源，檢警經過蒐證溯源，先查獲同為少年的駱姓毒品藥頭，近日又再查獲上游陳姓毒販，查扣毒品大麻、研磨器、捲菸紙、濾嘴紙、電子磅秤及手機等證物，詢後依毒品危害防制條例送辦。

警方表示，不讓毒品侵害家庭，就是淨化社區最好的方式，警方不論是持續執行的「安居專案」「青春專案」，還是民眾發現家人異狀，主動向檢警說明，警方皆能依據情資主動偵辦毒品犯罪；防制校園毒品及查緝少年藥頭，是少年警察隊首要工作，將持續落實各項緝毒策略，向上溯源、向下刨根，淨化社區治安。