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綠營黨工之子趙介佑沒反省完不想交保！法院裁定續押不禁見
民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，擔任犯罪集團車手頭並販賣K他命，檢方今依詐欺、毒品、組織犯罪防制條例等罪起訴趙、竹聯幫明仁會成員陳威宇等7人；案件移審後，台北地方法院裁定趙介佑收押不禁見，可準抗告。
法院指出，趙介佑涉犯重罪，犯罪嫌疑重大恐有逃亡之虞，另自承毒癮尚未戒斷，加上販毒次數多，有反覆實施之虞，仍有羈押原因，因此裁定羈押不禁見。
法官問及羈押是否需要通知家人，趙介佑表示要通知父親趙映光。另名在押被告陳威宇部分，法院也裁定羈押禁見。
法院開庭調查時，趙介佑表示他不想要交保，因為他還沒有反省完，沒有臉面對家人，希望法院繼續裁定羈押禁見。
趙介佑在庭上指出，他坦承共同詐欺取財、洗錢、販毒，至於組織犯罪部分，他坦承參與，但沒有指揮；他說，他會遇到這些事情，就是因為吸毒吸太重，他每天都吸太多K他命，並請律師找到被詐騙的被害人，盡快把錢賠償給被害人。
趙介佑表示，他之前在父親朋友的土地公司上班，今年二月底開始當替代役。
趙介佑委任律師指出，趙介佑販毒的目的是讓自己能吸毒，因為趙每天吸毒要花將近一萬元，才會用此方法讓自己保有足夠吸毒的量。
律師表示，趙介佑因吸毒太重、神智不清，才導致這些行為，由趙拿兒子、母親的帳戶犯罪就可知道，「一般販毒不會做這麼愚蠢的事」，但律見時趙表示現在毒癮還沒有全戒，也害到趙家，因此不願意交保，請法院審酌後讓趙繼續羈押。
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