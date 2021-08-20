綠營黨工之子趙介佑沒反省完不想交保！法院裁定續押不禁見

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，擔任犯罪集團車手頭並販賣K他命，檢方今依詐欺、毒品、組織犯罪防制條例等罪起訴趙、竹聯幫明仁會成員陳威宇等7人；案件移審後，台北地方法院裁定趙介佑收押不禁見，可準抗告。

法院指出，趙介佑涉犯重罪，犯罪嫌疑重大恐有逃亡之虞，另自承毒癮尚未戒斷，加上販毒次數多，有反覆實施之虞，仍有羈押原因，因此裁定羈押不禁見。

法官問及羈押是否需要通知家人，趙介佑表示要通知父親趙映光。另名在押被告陳威宇部分，法院也裁定羈押禁見。

法院開庭調查時，趙介佑表示他不想要交保，因為他還沒有反省完，沒有臉面對家人，希望法院繼續裁定羈押禁見。

趙介佑在庭上指出，他坦承共同詐欺取財、洗錢、販毒，至於組織犯罪部分，他坦承參與，但沒有指揮；他說，他會遇到這些事情，就是因為吸毒吸太重，他每天都吸太多K他命，並請律師找到被詐騙的被害人，盡快把錢賠償給被害人。

趙介佑表示，他之前在父親朋友的土地公司上班，今年二月底開始當替代役。

趙介佑委任律師指出，趙介佑販毒的目的是讓自己能吸毒，因為趙每天吸毒要花將近一萬元，才會用此方法讓自己保有足夠吸毒的量。