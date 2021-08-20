綠營黨工之子詐騙販毒 趙介佑：還沒反省完希望繼續羈押

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，擔任犯罪集團車手頭並販賣K他命，檢方今依詐欺、毒品、組織犯罪防制條例等罪起訴趙、竹聯幫明仁會成員陳威宇等7人；案件移審後，台北地方法院開庭，趙介佑表示，他不想要交保，因為他還沒有反省完，沒有臉面對家人，希望法院繼續裁定羈押禁見。

趙介佑在庭上指出，他坦承共同詐欺取財、洗錢、販毒，至於組織犯罪部分，他坦承參與，但沒有指揮；他說，他會遇到這些事情，就是因為吸毒吸太重，他每天都吸太多K他命，並請律師找到被詐騙的被害人，盡快把錢賠償給被害人。

趙介佑表示，他之前在父親朋友的土地公司上班，今年二月底開始當替代役。趙介佑委任律師指出，趙介佑販毒的目的是讓自己能吸毒，因為趙每天吸毒要花將近一萬元，才會用此方法讓自己保有足夠吸毒的量。

律師表示，趙介佑因吸毒太重、神智不清，才導致這些行為，由趙拿兒子、母親的帳戶犯罪就可知道，「一般販毒不會做這麼愚蠢的事」，但律見時趙表示現在毒癮還沒有全戒，也害到趙家，因此不願意交保，請法院審酌後讓趙繼續羈押。法官庭末諭知暫時休庭，之後再諭知裁定結果。

檢方調查，竹聯幫明仁會成員陳威宇組成詐騙集團，分別有人擔任「收水」、「車手」等角色。趙介佑雖然是北聯幫成員，也加入該不法組織，擔任車手頭，詐欺部分集團共獲利16萬元。

趙介佑也以1包2000元價格共同販賣第三級毒品K他命，先由陳威宇提供毒品，再經趙男藉由微信「總」等群組聯絡作為指揮、監控並提供其子與母親的國泰世華銀行帳戶，供藥腳匯款使用。

另由謝姓男子以微信名稱「米其林—道路救援」、「麥當勞歡樂送24H」、「宅急便24hr」擔任公線的掌機、控台指揮底下幫眾擔任小蜜蜂前往指定地點販售K他命，短短兩天賣了40包，獲利8萬元。

檢方查出，陳威宇於2020年4月21日前取得甲基安非他命、硝甲西泮等第二級、第三級毒品等物，並放置在台北市中山區民權東路。警方於今年4月20日持搜索票前往，扣得在場毒品。

檢方認為，陳威宇、趙介佑等人均犯毒品危害防制條例之販售第三級毒品，且涉犯組織犯罪防制條例中發起、主持、操控並指揮犯罪組織罪嫌。檢方指出，趙販賣第三級毒品部分等數罪，犯意各別，行為有異，請予分論併罰。