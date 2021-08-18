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法務部長蔡清祥頒發「法務獎狀」表揚國防部借調軍法官

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國防部借調軍法官劉榮華、陳昶宇上校2人，自2017年8月28日起各借調至屏東地方檢察署、新竹地方檢察署辦理檢察事務官事務，借調期間戮力從公、認真負責，協助檢察官偵辦多起重大案件。法務部長蔡清祥今親自表揚並頒發法務獎狀公開表揚與感謝。

法務部表示，軍事審判法於2013年8月13日修正後，軍法官僅於戰時負責軍法案件的偵查、審判業務，為使軍法官持續累積實務辦案經驗，並考量國防軍事勤務有其特殊性及專業性，檢察機關偵辦軍事案件有借調相當資歷軍法官的必要。

立法院於2017年6月14日三讀通過法院組織法第66條之4第2項，各級檢察署為辦理陸海空軍刑法或其他涉及軍事、國家與社會安全及相關案件需要，得借調國防部所屬具軍法官資格3年以上的人員，辦理檢察事務官事務。

立法通過後，為利於軍司法案件後續偵辦，法務部隨即與國防部共同研議，由國防部自2017年8月28日起，調派15名在職軍法官至本部所屬檢察機關辦理檢察事務官事務(第1期)，為軍法官借調至檢察署辦理檢察事務官事務的先河。

第1期借調軍法官於2019年8月28日借調期滿，國防部於同日再調派13名軍法官辦理檢察事務官事務(第2期)迄今。

劉榮華於借調屏東地檢署期間，參與偵辦歷年最大宗岸際毒品海洛因走私案，查扣海洛因約470公斤，成功遏阻大量毒品流入市面，並向上溯源緝獲毒梟集團共10人。

另執行拍賣查扣毒品漁船2艘，阻斷毒犯後路，有效防制毒品犯罪，維護社會安全；另為迅速偵查轄內軍人犯罪案件，於2017年12月間主動協調屏東地檢署與屏東憲兵隊，建立24小時專線聯繫電話及窗口的橫向聯繫。

陳昶宇於調借新竹地檢署期間，於2018年11月間參與偵辦竹東鎮長候選人賄選案，維持公平選舉，安定社會秩序。2019年8月9日起支援台灣高檢署，負責涉及軍事與國家安全有關工作，以軍事專業及精緻調查辦理軍人涉及犯罪案件，確保偵查順遂。

另自2020年7月起，協調並負責「廢（污）水分析毒品監（檢）測計畫之可行性評估」、「列管毒品及新興精神活性物質知識建置庫」採購案，均順利完成任務，對於後續毒品監（檢）測及新興毒品建置列管功不可沒。

軍法官上校劉榮華（右）於今年8月28日即將借調期滿歸建國防部，法務部長蔡清祥（左）今親自頒發法務獎狀，公開表揚與感謝。記者賴佩璇／攝影
軍法官上校劉榮華（右）於今年8月28日即將借調期滿歸建國防部，法務部長蔡清祥（左）今親自頒發法務獎狀，公開表揚與感謝。記者賴佩璇／攝影
軍法官上校陳昶宇（右）於今年8月28日即將借調期滿歸建國防部，法務部長蔡清祥（左）今親自頒發法務獎狀，公開表揚與感謝。記者賴佩璇／攝影
軍法官上校陳昶宇（右）於今年8月28日即將借調期滿歸建國防部，法務部長蔡清祥（左）今親自頒發法務獎狀，公開表揚與感謝。記者賴佩璇／攝影

毒品 國防部 屏東

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