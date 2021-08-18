台南市海事學生參加「畫出青春漾」漫畫比賽 包辦前3名
台南市海事學校3年級學生陳幸祺，參加市警四分局舉辦「畫出青春漾」四格漫畫比賽，榮艧第1名，今天由獲警分局偵查隊長蔡志承頒獎表揚。陳幸祺說，感謝有這個機會可以參加比賽，很慶幸可以得到第1名，覺得可以藉由漫畫方式向青少年宣導反毒、反詐騙很有意義。
漫畫比賽第2名曾瑞琁、第3名林良秦，都是海事學校3年級學生，前3名都由海事學校學生囊括 。得獎學生以警方破獲詐欺案例，畫成四格漫畫，圖文並茂，讓年輕人一目瞭然，淺顯易懂。
警方青春專案以4大類犯罪展開預防宣導 ，分別是「毒品」預防毒品施用、「兒少性剝削」防制未成年援交和色情影片、「詐欺」防制未成年詐欺車手、「賭博」不參與網路簽賭，以四格漫畫及繪畫角度呈現，加深青少年犯罪預防觀念。
分局長甘炎民說，得獎學生都能配合主題，作品兼具創意和預防犯罪，獲得評審青睞，雀屏中選，
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