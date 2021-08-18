婦聯會理事長被控違反國安法 延長限制出境6個月

中華婦女聯合會理事長何建華被控違反國安法案件，現由台北地院審理中；北院考量她仍有限制出境必要，日前裁定延長限制出境6個月。

台北地檢署起訴指出，何建華涉收受中國全國台灣同學會人民幣3萬元，在總統大選期間渲染總統蔡英文假學歷爭議，企圖影響國家安定，去年12月依違反國安法起訴，並求處重刑。此案是首宗依修正後國安法起訴案件，可處7年以上徒刑，得併科新台幣5000萬元以上1億元以下罰金。

北檢後來查出中國全國台灣同學會副會長黃信瑜涉嫌協助何建華散布蔡總統假學歷等不實消息，涉違反國安法，已簽分他案偵辦。

台北地院審理期間，何建華表示，只是轉貼新聞、臉書連結給大陸的朋友，卻被檢察官視為搞統戰，指檢察官根本栽贓。

台北地院審酌，今年2月間裁定何建華限制出境出海6個月；何建華涉犯為本刑有期徒刑7年以上之罪，在大陸地區成長且仍有密切聯繫，而趨吉避凶、脫免刑責、避免受罰為基本人性，何建華仍有逃亡之虞。