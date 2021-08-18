與波麗士的線上期末考 答題快又準這個包揹回家

全球新冠肺炎肆虐，學生上學期居家線上學習，完成人生中特別的線上期末考試，雖然我國疫情已降為二級，台中市警局第五分局舉辦線上競賽，考驗褶子對毒品、菸害、幫派的法律認知，祭出答對題數最多且最快前3名者，有機會將精美斜背包帶回家，活動即日起至20日止，歡迎褶子線上挑戰波麗士出的期末測驗。

台中市警察局第五分局以網路方式舉辦預防犯罪宣導，並結合北新國中辦理「拒菸反毒、反詐騙、反色情」網路有獎徵答競賽活動，藉由臉書社群「北新國中臉書粉絲專頁」平台，吸引青少年、家長及可觸及臉書專頁人員參加。

第五分局指出，線上活動即日起至8月20日24時止，民眾可至臉書搜尋「台中市立北新國民中學」臉書粉絲專頁，即可參加下列兩項活動：一、填寫完成Google表單內題目並送出，第五分局將評選出答對題數最多且最快的前3名，贈送簡約風單肩斜背包1個。

二、活動期間，民眾於臉書粉絲專頁按讚、並留言「反幫派、反吸毒、反詐騙、反飆車、反援交、反菸害，青春少年就是你」，即可獲得抽獎機會，活動隨機抽出5名贈送精美禮品。