台籍姐夫力挺越籍小舅合法來台 糗了！他答不出居留證號

桃園市警方昨天在取締交通違規時意外查獲偷渡客，一名越籍男子6年前曾合法來台打工，去年因受不了低薪，先是偷渡到大陸，年底再輾轉來台，假稱旅遊投靠在台的姊姊與姊夫，結果被警方攔查後當場露餡，讓一開始還力保他的姊夫好傻眼。

昨天下午4時許，桃園警分局埔子派出所員警在轄區巡邏，發現一輛小貨車未依規定使用方向燈，上前攔查，車上有黃姓駕駛（台籍，70歲）及5名移工；其中一名越籍阮姓男子（37歲）有躲避動作，引起員警注意，被要求出示居留證，但是他身上既沒帶證件，又查無入境資料，疑似是非法居留。

黃男見狀跳出來表示，自己在工地擔任包商，阮男是妻子的弟弟，近期持3個月旅遊簽證來台，身分「完全沒問題」。然而員警見阮男自己答不出居留證號，經黃男致電妻子也得不到答案，便向桃園專勤隊查證，終於確認阮男是偷渡來台，讓前一秒力保小舅子的黃男當場傻眼。

阮男見事跡敗露，才向員警坦白，自己6年前曾合法申請來台工作，但因薪水少離開原工廠並在外打工，直到被查獲後遣返回國；然而因受不了家鄉低薪，去年初他先是偷渡至大陸打工數月，年底再伺機偷渡來台，並以旅遊名義投靠姊姊與姊夫，沒想到會被抓。