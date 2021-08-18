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確診男稱看到鬼刀砍護理師 檢求延押 理由是鬼月恐再犯

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

今年5月31日確診新冠肺炎的洪姓男子住進新北市雙和醫院負壓隔離病房，卻拿水果刀砍殺護理師，造成3名護理師受重傷。新北地檢署依殺人未遂等罪嫌起訴洪男並羈押至今。新北地方法院針對是否延押開庭，洪男辯護律師稱洪男當時「在病房看到很多鬼」，嘴巴破洞，有譫妄症狀，且無逃亡之虞，請求法院讓洪男具保。今洪男首次到庭，他否認所有犯行，更稱只是求護理師找醫生來，法官詢問：「你拿刀求人？」洪男馬上反駁：沒有！只是求她們找醫生。檢察官則認為，若洪男犯案時看到幻覺，現在是鬼月，出來一直看到鬼，可能會再犯，因此要求延押。

新北地院七月底時認為洪男有反覆殺人之虞，駁回洪男的交保聲請。由於羈押期將於九月期滿，因此提早開庭審理是否延押。洪男七月從台中看守所防疫中心移到台北看守所，並首次親自出庭。在開庭時後，他要求交保。

檢察官指出，洪男稱犯案時是因為看到鬼、嘴破，產生幻覺而刺人，但他過去沒有精神病史，甚至說忘記犯案情節，代表他沒有病識感。他犯後在雙和醫院內持續對醫護人員出言恐嚇，可見有反覆殺人之虞。再者，如果洪男當時真的產生了看到鬼的幻覺，現在是鬼月，在這樣的壓力下，他出來可能會一直看到鬼，會有再犯疑慮。

檢察官也強調，辯護人持續以洪男有譫妄症狀要求交保，卻提不出任何譫妄的診斷評估。

洪男則否認犯行，也說沒有要偷跑，跟護理師沒有冤仇，只是嘴巴、舌頭破了好幾天，他請護理師找醫師來，求她們來看他的嘴巴。

法官反問他：「你拿刀求她們？」洪男一聽馬上說：「沒有！我只是求她們，我嘴很痛。」

對於是否持續羈押，洪男的辯護律師辯稱，洪男對於犯案過程都不記得，且當時有看到鬼、嘴破等狀況，符合「譫妄」表現。律師指出，洪男有大腦神經萎縮，犯案時可能因譫妄導致意識混亂而無法辨識自己的行為。他犯案後看到警察就待在原地，沒有逃亡，轉診到新竹醫院後，對醫護人員也無攻擊的言行。律師更稱，譫妄症狀出現後，未來一年的致死率會提升。

當洪男律師提到羈押期間，洪男母親過世，讓他精神大受打擊。洪男一聽到這些話，開始痛哭，不斷拭淚。

不過，法官詢問，律師所指的譫妄症狀及致死率是否有具體的醫療文獻。律師則表示會再具狀補充。

這段期間，洪男持續痛哭，法官安撫他，並對洪母過世表達遺憾，請他節哀，也要他將心比心，他刺傷護理師，若導致對方死亡或身心受創，護理師家屬也會很難過。洪男聽聞馬上說：「我沒有做！我只是去看病。」至於洪男是否延押，則須合議庭評議後決定。

洪姓男子砍傷三護理師，今首度親自出庭，不斷否認犯行並求交保。圖／聯合報系資料照
洪姓男子砍傷三護理師，今首度親自出庭，不斷否認犯行並求交保。圖／聯合報系資料照

律師 護理師

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