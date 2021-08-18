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攜毒男遇警開車逆向逃竄 警方追3公里破窗抓人

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警保安大隊特勤中隊今天凌晨發現1輛黑色轎車闖紅燈，經警方違規照相測桿拍照，員警覺得可疑，趁轎車停車，下車要他們受檢，不料這輛轎車突然加速逃竄。警方追緝近3公里，阻轎車去路，但車內男子拒不下車，警方破窗才逮捕涉嫌攜帶毒品的潘姓男子，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方在潘姓男子（25歲）的車上，搜出安非他命3包、咖啡包2包和一粒眠等毒品，另發現電子磅秤，懷疑潘販毒，正深入查辛勤全案。

警方表示，今天凌晨4點20分左右，潘姓男子開車路過高雄市三民區中華三路與建國三路口，遇到保大特勤中隊巡邏警車，他闖紅燈後又停車，警方立即下車上前，要他下車受檢，不料潘在員警靠近，便加速逃竄，途中經過前金區中正四路，還逆向行駛。

警方一路追車，直到高雄市苓雅區中山二路與青年路口，警車潘逼靠人行道轉角，阻擋他的去路，他才停車。但員警見他拒不下車，破窗拉他下車，在車上搜出毒品。潘稱他帶毒品，怕被警方查獲才開車逃竄。

潘姓男子見警開車逃竄，經警方圍捕落網。記者林保光／翻攝
潘姓男子見警開車逃竄，經警方圍捕落網。記者林保光／翻攝
高雄市警方圍捕涉嫌攜毒的潘姓男子。記者林保光／翻攝
高雄市警方圍捕涉嫌攜毒的潘姓男子。記者林保光／翻攝

毒品 高雄市 人行道

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