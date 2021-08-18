三重警違法銬移工 侯友宜：面對錯誤要勇敢承擔

三重分局員警非法上銬移工，惹出風波。新北市長侯友宜指出，基層員警在執勤中傷害外籍人士人權，這是不當的，警局也在第一時間認錯，誠懇道歉，勇於承擔，這點值得肯定，面對事情要勇敢承擔，才能讓警察挺直腰桿，他們都相當辛苦，會支持警察行政中立，希望他們可以做好治安。新北市警察局長黃宗仁表示，對此事感到相當遺憾，他們會更嚴格管理要求，不會再犯同樣錯誤。

侯友宜說，有基層員警在執勤過程中，侵害外籍人士人權，這是不當的行為，對警察來說也是嚴重傷害，新北是一個大熔爐，有新住民、外籍人士，這是國際友人最愛居住的地方，每個人在這塊土地上都應保有人權。

侯友宜表示，這件事發生後，警局在第一時間面對，坦承錯誤，誠懇道歉，讓所有警察同仁知道這個態度是不被允許得，執法是不當的，也願意接受一個教訓，不容有這樣的事情發生，主管很有擔當，勇於承擔，上下一心，這樣的態度是值得給予肯定的。面對事情就是要處理，警察才能挺直腰桿。

侯友宜指出，基層警察真的非常辛苦，每個警員都戰戰兢兢，尤其新北這麼大的地方，人力不足，大家在休息的時候，他們還在努力做事，政府執行市政時，他們也冒著生命危險在打擊犯罪，家人都會擔心受怕，這些滋味不是當事人是不懂的，尤其他們作息不正常，許多人健康都受到影響，這是金錢換不回的。

侯友宜表示，自己也是警察出身，了解這些事，治安要做好，警察要有尊嚴，勇於執法，最重要的是行政中立，效忠中華民國，效忠國家，取締非法，制裁暴力，這是他當市長永遠也不會變的初心。

侯友宜說，要謝謝新北警察，讓詹往前走，減少治安亂源，尤其黃宗仁上任警察局長後，積極打擊黑道，幾次槍擊案，局長都帶著基層夥伴面對，從來沒有害怕過，站在第一線，雖然這件事情很嚴重，但警察還是需要團結，尊重人權，保護新北市。