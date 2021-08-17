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毒販拒捕駕車衝撞 南投警開槍逮3嫌帶回偵辦

中央社 / 南投17日電

南投警方今天下午在南投市區圍捕涉嫌販毒的鄒姓男子等人時，出動多輛偵防車企圖圍住鄒男的駕車，鄒男開車衝撞，員警開槍後擋下轎車，起出毒品並逮捕鄒男等3嫌，帶回偵辦。

南投縣政府警察局刑警大隊下午在南投市區圍捕涉嫌販毒的鄒男等人，為擋住鄒男駕駛的轎車，刑警大隊出動多輛偵防車。鄒男見狀開車正面衝撞偵防車，再強力倒車準備逃離現場，刑警大隊見狀開槍才擋下轎車。

擋下轎車後，刑警大隊幹員當場逮捕鄒男、鄒男的妻子及友人，另在車上起出毒品及吸食器。警方已將鄒男等3人帶回刑警大隊訊問，以釐清毒品來源及有無其他人涉案。

另外，南投縣警察局仁愛分局偵查隊昨天圍捕山老鼠，員警開槍警告，犯嫌駕車逃脫，警網緊追10分鐘後，犯嫌自撞，車內1名林男落網，車上另1名越南籍移工跳下深谷逃逸。南投警方在山谷樹林發現血跡展開搜索，今天上午逮到涉案的移工。

南投縣今天再出現槍響，這是南投縣接連2天發生員警開槍逮人的案件。

毒品 警察

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