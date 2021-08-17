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網路吸毒黑話泛濫 中市警局：疫情以來緝毒是唯一重點
毒品防制查緝是警察局的重點業務，台中市議員陳世凱、林德宇指出，因疫情青少年防疫宅在家，長時間上網可能接觸到網路社交軟體，揪伴用毒品，還流行「黑話」次文化，圈內人才懂得用，躲避查稽，議員指出中市警局連續4年緝毒件數下降，要求警察局提出相關對策來遏止毒品對青少年及民眾的侵害。
林德宇表示，疫情警戒期間，KTV等相關娛樂場所都沒有開放，毒品群聚轉移到汽車旅館或民宅舉辦，媒體也曾報導台中有在民宅開趴的案例，他詢問，過去這兩個月，是否有在這些場所查獲違反傳染病防治法的相關群聚案件？
警察局長蔡蒼柏表示，這是疫情進入三級警戒以來的一個重點，最近都沒有查獲，如果有查獲的話會移送給場所各自的目的事業主管機關。衛生局長曾梓展則說，只有抓過在家裡打麻將的案例。
市警局這幾年緝毒數量從2017年5237件、2018年4875件、2019年4426件到2020年4280件，查獲量逐漸下降，質疑是否查毒不利？陳世凱表示，網路要求警察局提出相關對策來遏止毒品對青少年及民眾的侵害。
林德宇提醒，這些新興的毒品流向、場所都要注意，他也指出，109年度台中市審計處的決算審核報告中，提到台中市在毒品的高犯罪熱區並沒有完善的監視錄影系統，他要求警察局加強建置；警察局長蔡蒼柏表示，會朝這個方向努力。
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