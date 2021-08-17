聽新聞
test
0:00 / 0:00
毒販拒捕撞後方車輛 花蓮警開8槍制伏
花蓮一名年約20歲張姓男子平日游手好閒，以販賣毒品咖啡包給少年賺取暴利為生，並持有刀械、槍彈。警方今天在國聯四路及五路口發現張男的白色車輛，上前攔停時，他卻往後衝撞，想開車逃逸，警方見狀立刻拔槍開8槍射擊輪胎，讓張無處可逃被壓制，另名乘客也被帶回，依法偵辦。
縣警局刑事警察大隊副隊長張益新表示，今天上午10點，偵查人員發現張嫌駕車出現在國聯四路及五路口，車上載1名男子，經警方出示搜索票及表明身分後，張嫌卻不停車，還往後衝撞後方黑色自小客車。
警方見黑色車內有婦人及女童，明顯受到驚嚇，為避免傷及無辜，危及用路人安全，在情況急迫下，拔槍向張嫌所駕駛的自小客車輪胎射擊。
為追捕張嫌，警方共開8槍，1槍對空警告，5槍射擊輪胎使其無法移動，1槍車輛葉子板、1槍引擎蓋，強力將張嫌從駕駛座拉出壓制。
警方在車內起出毒品咖啡包3包、開山刀1把及通槍條及擦槍工具1組，全案將依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務送辦，並深入調查是否涉及其他刑案。
目前張嫌左側臉頰有擦傷，疑似在衝撞及緝捕過程中受傷，還在醫院治療中。據調查，車內另1名魏姓男子年約30歲，無明顯傷勢，有前科紀錄，警方還在查證其是否有涉及販毒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言