毒販拒捕撞後方車輛 花蓮警開8槍制伏

花蓮一名年約20歲張姓男子平日游手好閒，以販賣毒品咖啡包給少年賺取暴利為生，並持有刀械、槍彈。警方今天在國聯四路及五路口發現張男的白色車輛，上前攔停時，他卻往後衝撞，想開車逃逸，警方見狀立刻拔槍開8槍射擊輪胎，讓張無處可逃被壓制，另名乘客也被帶回，依法偵辦。

縣警局刑事警察大隊副隊長張益新表示，今天上午10點，偵查人員發現張嫌駕車出現在國聯四路及五路口，車上載1名男子，經警方出示搜索票及表明身分後，張嫌卻不停車，還往後衝撞後方黑色自小客車。

警方見黑色車內有婦人及女童，明顯受到驚嚇，為避免傷及無辜，危及用路人安全，在情況急迫下，拔槍向張嫌所駕駛的自小客車輪胎射擊。

為追捕張嫌，警方共開8槍，1槍對空警告，5槍射擊輪胎使其無法移動，1槍車輛葉子板、1槍引擎蓋，強力將張嫌從駕駛座拉出壓制。

警方在車內起出毒品咖啡包3包、開山刀1把及通槍條及擦槍工具1組，全案將依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務送辦，並深入調查是否涉及其他刑案。