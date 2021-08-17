快訊

聯亞未通過EUA原因 食藥署公布AZ「中和抗體效價」了

表態支持朱立倫 連勝文將辭國民黨智庫副董事長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒販拒捕撞後方車輛 花蓮警開8槍制伏

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名年約20歲張姓男子平日游手好閒，以販賣毒品咖啡包給少年賺取暴利為生，並持有刀械、槍彈。警方今天在國聯四路及五路口發現張男的白色車輛，上前攔停時，他卻往後衝撞，想開車逃逸，警方見狀立刻拔槍開8槍射擊輪胎，讓張無處可逃被壓制，另名乘客也被帶回，依法偵辦。

縣警局刑事警察大隊副隊長張益新表示，今天上午10點，偵查人員發現張嫌駕車出現在國聯四路及五路口，車上載1名男子，經警方出示搜索票及表明身分後，張嫌卻不停車，還往後衝撞後方黑色自小客車。

警方見黑色車內有婦人及女童，明顯受到驚嚇，為避免傷及無辜，危及用路人安全，在情況急迫下，拔槍向張嫌所駕駛的自小客車輪胎射擊。

為追捕張嫌，警方共開8槍，1槍對空警告，5槍射擊輪胎使其無法移動，1槍車輛葉子板、1槍引擎蓋，強力將張嫌從駕駛座拉出壓制。

警方在車內起出毒品咖啡包3包、開山刀1把及通槍條及擦槍工具1組，全案將依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務送辦，並深入調查是否涉及其他刑案。

目前張嫌左側臉頰有擦傷，疑似在衝撞及緝捕過程中受傷，還在醫院治療中。據調查，車內另1名魏姓男子年約30歲，無明顯傷勢，有前科紀錄，警方還在查證其是否有涉及販毒。

張姓毒販被警方開8槍壓制，依法偵辦。記者王思慧／攝影
張姓毒販被警方開8槍壓制，依法偵辦。記者王思慧／攝影
張姓毒販駕駛白色轎車拒捕，警方開8槍嚇阻。記者王思慧／攝影
張姓毒販駕駛白色轎車拒捕，警方開8槍嚇阻。記者王思慧／攝影
警方在張嫌車內起出毒品咖啡包3包、開山刀1把及通槍條及擦槍工具1組。記者王思慧／攝影
警方在張嫌車內起出毒品咖啡包3包、開山刀1把及通槍條及擦槍工具1組。記者王思慧／攝影

毒品 咖啡 警察

延伸閱讀

禮盒裝的不是太陽餅！毒販見警手滑紙盒掉...毒品盡露

花蓮毒販拒捕開車逃逸 警方開8槍嚇阻

相關新聞

毒販拒捕撞後方車輛 花蓮警開8槍制伏

花蓮一名年約20歲張姓男子平日游手好閒，以販賣毒品咖啡包給少年賺取暴利為生，並持有刀械、槍彈。警方今天在國聯四路及五路口...

西門町旁79歲女遭貨車撞飛 送醫搶救仍不治

56歲翁姓男子今天上午10時許駕駛一輛小貨車，沿台北市武昌街東往西方向行駛，行經中華路口時，撞上行穿線上79歲葛姓女子，...

影／山老鼠警局前拒檢甩尾逃 中槍跳山谷仍被逮回

南投縣仁愛鄉警方昨執勤掌握山老鼠行蹤，在警分局前設站攔截，未料對方拒檢，還駕車試圖衝撞，警當街開2槍，但制止無效仍逃逸，...

溼答答被盤查 台商偷渡被丟包 游到澎湖上岸

金馬澎分署第七岸巡隊所屬馬公嵵裡安檢所，昨天下午發現一名四十五歲張姓男子在澎湖蒔裡漁港周邊徘徊，全身溼答答，岸巡人員上前...

警局前甩尾 山老鼠拒檢撞傷警

南投縣仁愛警分局昨天傍晚在分局門口布崗攔截山老鼠集團，不料對方駕車拒檢，還試圖衝撞攔檢員警，警方開二槍制止無效，嫌犯倒車...

影／警分局前拒檢！南投警開槍追山老鼠逮1人 1人在逃

南投縣仁愛警分局今天傍晚傳出槍響，警方執行山老鼠查緝任務，發現其行蹤，在霧社街區設點攔查，未料山老鼠車輛拒檢，還駕車試圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。