改槍男假釋出獄 知名模型槍店買槍彈、半成品 再犯遭逮
熱衷改造槍枝的詹姓男子，曾經營玩具模型店，私下接單改造槍枝，再加上施用毒品，曾遭判刑10年6月。去年詹男假釋出獄後，涉嫌重操舊業，向知名的模型槍店購買槍彈及零件半成品，擁槍自重，今年4月遭警方破獲逮捕，士林地檢署依照槍砲彈藥刀械管制條例起訴。
起訴指出，年約58歲詹男，涉嫌在今年2、3月間，在新北板橋區雙十路2段一家知名的模型槍店，分別以5萬、6萬元，購買具有殺傷力的2支手槍，每顆200元購買25顆子彈。
詹男在7、8日後，涉嫌再度到同家模型槍店，用3萬、2500元、1顆30元，購買模型槍、金屬槍管、火藥、子彈、彈頭等改造槍枝零件半成品，詹男涉嫌用自備的一批鋼刷、板手工具打算自行改槍。
北投分局今年追查毒品案件時發現案外案，長期改槍的詹姓男子假釋出獄，涉嫌擁槍自重。4月15日警方持搜索票，搜索詹男女友的租屋處，查獲留有海洛因殘渣的注射針筒、安非他命殘渣吸食器，也在北投區溫泉路住家隔壁的草叢、士林區基河路一處地下停車場詹男機車置物箱內，共計查獲具殺傷力槍枝2支、子彈25顆。
遭羈押的詹男坦承，平常的興趣就是改槍，會上網研究如何改造槍枝，本案槍彈在板橋知名的雙十路模型槍店購買，分兩次購買成品和半成品。
檢察官認定，詹男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例「未經許可持有非制式手槍、子彈罪嫌」及「未經許可製造非制式手槍、子彈未遂罪嫌」依法起訴，並認為涉犯數罪，建請分論併罰。
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