禮盒裝的不是太陽餅！毒販見警手滑紙盒掉...毒品盡露
新北市刑大獲報，一42歲的林姓男子疑似販毒。警方循線調查，持搜索票前往林男所租的板橋某高級社區，本月12日下午林男拿著一太陽餅禮盒要外出，見到警方驚慌到禮盒掉在地上，警方果然在禮盒中查獲250公克安非他命，初估市價新台幣50萬元。警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市刑大指出，林男有多次毒品前科，兩年前才出獄。警方掌獲情資指出，林男又重操舊業，做起販毒生意，且將房屋租在高級社區，行蹤隱密，都走地下室來規避警方查緝。
警方蒐證數月，本月12日下午持搜索票前往該社區埋伏，當場查獲準備外出送貨的林男。林男見到警方，露出驚恐表情，拿在手上的太陽餅禮盒掉在地上，吸引警方注意，隨即在裡頭查獲250公克安非他命，初估市價新台幣50萬元。
警方後續在林男的出租套房查扣分裝包好的毒品，共計查獲二級毒品361公克、吸食器、電子磅秤、現金等證物。警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移新北地檢署偵辦。
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