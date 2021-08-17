員警遭爆對移工上銬又丟包 三重分局連夜查辦

中央社 / 新北17日電

臉書貼文指外籍看護工遭員警盤查喝斥上銬，甚至帶回上腳鐐偵訊，得知合法移工後又載到路旁涉「丟包」引網友不滿；三重分局對此連夜調查，認定此員警執法涉違失依法送辦。

臉書這篇「警察先生，你很缺業績嗎？」貼文說明在新北三重擔任家庭看護的女性移工，只是下午去樓下倒垃圾，然後站在路邊跟朋友講電話，就有個員警衝著她吼叫，要她拿出居留證。貼文者質疑稱，誰倒垃圾會帶身分證？

但移工就被警察當成逃跑外勞，先是把她用手銬銬在路邊7-11超商的椅子上，然後用警車帶回派出所並上腳鐐伺候，當警察發現她是合法家庭看護工，卻連一個道歉都沒有，就把她載離警局，而且也不載她回家，就把她「丟包」在路邊。

貼文稱這位看護只是出來倒垃圾，根本不認得被丟包的地方是哪裡，身上連叫計程車回家的錢都沒有！最後用google map才找到路，一個人哭著回家，而且還很擔心，她被警察帶走的時候，雇主家樓下的門來不及鎖，一直想著要是阿嬤怎麼了，無法跟雇主交代…。

貼文引發網友不滿紛紛留言批評「新北警察治國嗎」、「好大的官威」，甚至有人要新北市長侯友宜整頓警察不良執法風氣。還有人以晚間時間序來描述雇主得知看護工遭遇很生氣，要帶看護工去報案，但三重分局的警車卻先衝到雇主家將雇主和看護工帶回警局了解。

三重分局分局長林故廷得知此事後震怒，並交辦連夜徹查，經查，謝姓員警巡邏經過時發現這名女移工眼神飄忽，神情有異，遂依法上前實施盤查，然因雙方語言不通，進而產生爭執，謝員即逕行上銬將她帶返派出所查證身分，才會引發執法過當的爭議。

三重分局表示，經連夜展開調查，認定謝員有執法違失，全案將依刑法妨害自由等罪嫌，移請新北地檢署偵辦；另將謝員調整職務至警備隊，並等待司法偵審結果後再從嚴追究相關人員責任，絕不寬貸。

三重分局表示，在查證員警涉及違失後，分局長林故廷已親向相關當事人說明並致歉後，已獲得其諒解。同時，分局也重申全案會深入調查，絕不護短、不庇縱、嚴予查究並斷然處置，還將加強員警相關法制教育，避免類似案件再發生。

外籍看護 警察

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