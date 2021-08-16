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影／警分局前拒檢！南投警開槍追山老鼠逮1人 1人在逃
南投縣仁愛警分局今天傍晚傳出槍響，警方執行山老鼠查緝任務，發現其行蹤，在霧社街區設點攔查，未料山老鼠車輛拒檢，還駕車試圖衝撞，並迴轉加速逃逸，警方當場開2槍，並啟動追捕，雙方追緝3公里，逃逸車輛自撞，警逮獲1人，另1人跳下山谷逃逸；事發當下，槍聲大作嚇壞附近居民。
張姓目擊民眾表示，當時大概下午5時40分左右，警方就在分局前面的霧社街上進行攔檢勤務，被攔的黑色轎車根本不理會，還加速想要衝過去，警方用車輛阻擋，上前捶打車窗，也沒用，之後那輛車還當街倒車，大迴轉就往埔里、奧萬大方向加速逃逸，警方連忙驅車在後面追。
事發當下，仁愛警方多人圍捕車輛，尖銳刺耳的煞車聲和碰撞聲充斥現場，警方隨後對空鳴了一槍示警，但車仍未停下，因此又對車子開了1槍，槍聲大作，使得當地居民驚慌高喊「開槍了！開槍了！」催促在外面看熱鬧的人快點進屋，有人錄影拍下逃逸車輛呼嘯而過。
仁愛警分局長莊順智說，攔檢時，該輛車試圖衝撞員警，並撞到民宅後迴轉逃逸，過程中有2名員警受傷，所幸僅是輕微擦傷，而警方正當防衛，因此對空鳴一槍後，對該車輛再開一槍，且立刻開車追捕，大概追約了3公里成功攔截車輛。
警方表示，該車輛因被一路緊追，最後驚慌失控自撞水泥護欄後，一名嫌犯隨即下車，並跳下山谷逃逸，另一名41歲林姓男子仍在車內，立刻被員警逮捕押下車，並從車上起獲一百多公斤扁柏及檜木，還有毒品三‧七五公克及吸食器，另，目前全力追緝中，相關案情及逃逸者身分調查釐清中。
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