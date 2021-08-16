攔檢不停先撞警再撞9民車 2毒蟲被逮
高雄左營警分局警員今下午攔查違規車輛，沒想到一輛白色轎車上的駕駛莊姓男子不停止，反而還開車衝撞警用機車，連帶波及周圍9輛汽車，幸好警方及時閃避，躲過後將車上莊男等人逮捕上銬，起獲毒品。
據了解，今天下午5點10分左右，左營分局博愛四路派出所巡佐湯新乾、警員林彥宇巡邏時，在大中一路附近，見到白色轎車上的莊男（30歲）未繫安全帶，警方上前示意接受攔查。
但車上的莊男、黃男（26歲）拒絕盤查外，先開車衝撞警用機車，警員趕緊跳車閃避，莊再持續衝撞9輛轎車逃逸。
直到莊男2人逃到民族一路、大中路口時，被警方包圍，莊等人被拖下逮捕上銬。警方另在車上查獲安非他命10包、毒品咖啡包2包、磅秤及毒品吸食器等證物。全案警詢後，依妨害公務、違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
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