快訊

聯亞未過EUA 「不服輸」 將申訴改以Delta做測試

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎上看17.5億 中獎號碼看過來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航基站內門禁鬆 涉貪調查員徐宿良爆：鑰匙大家都可用

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

調查局航基站前組長徐宿良被控和竹聯幫掛鉤，將扣案毒品一粒眠3萬顆、Ｋ他命524公斤偷出並轉賣，全案不法獲利超過3億元，桃園地院今行準備程序，法官問徐是否為扣案毒品持有者，徐坦承之餘還曝航基站門禁寬鬆，稱各房間鑰匙都掛在行政室鑰匙箱，「人人可拿」，法官多次向他確認，感到十分驚訝。

徐宿良調包扣案毒品，私自轉賣，涉犯貪汙治罪條例職務侵佔等罪名，法官詢問他是否「持有」扣案毒品時，他先坦承作為承辦人自己的確負保管責任，之後話鋒一轉，稱存放航基站存放扣案毒品的空間，如地下室的儲藏室、各樓層辦公室等，都會有其他人進出。

徐宿良表示，航基站各房間鑰匙全都掛在2樓行政室公用鑰匙箱中，大家都可以拿來使用，而行政室正好就在徐當時的辦公室對面；站內也沒有專門存放扣案毒品之處，都是在各間儲藏室與舊卷宗及其他物品混放，這些置物空間只要拿了鑰匙「人人都可以進去」，法官聞此言後多次表示「沒有在管制的？」語氣十分驚訝。

各案調包毒品數量部分，徐宿良及辯護人均無異議，但針對檢方以每公斤40萬元計算轉賣Ｋ他命的不法所得，辯護人表示當時商量結果是徐宿良獲得每公斤30萬元的報酬，不法所得被高估。

辯護人也當庭向法官提出，希望除洗錢、公文書登載不實等罪外，其餘盜賣扣案毒品罪名能採數罪併罰，一度引發檢方不滿。

調查局航基站前組長徐宿良（右）轉賣扣案毒品，今在準備庭上曝航基站門禁寬鬆，儲藏室鑰匙人人可取得並進出。身旁妻子李翠萍為共犯。圖／翻攝自臉書
調查局航基站前組長徐宿良（右）轉賣扣案毒品，今在準備庭上曝航基站門禁寬鬆，儲藏室鑰匙人人可取得並進出。身旁妻子李翠萍為共犯。圖／翻攝自臉書

毒品 桃園 貪汙

延伸閱讀

強化涉槍犯嫌羈押 刑事局推槍枝性能檢測

買房砸77萬裝潢才知「拿錯房」 一查才知竟是房仲出包

專業鎖匠成竊車幫凶　三分鐘偷走一輛賓士CLA

隨身紙袋內百餘包新興毒品 男遇警心虛跑反露餡

相關新聞

影／南投仁愛分局前槍響 黑色轎車拒檢衝撞員警逃逸中

南投縣仁愛鄉霧社地區今傍晚傳槍響，一輛黑色轎車疑拒絕警方攔查，駕車欲逃逸，且試圖衝撞攔檢員警，警方當場開槍示警，附近居民...

航基站內門禁鬆 涉貪調查員徐宿良爆：鑰匙大家都可用

調查局航基站前組長徐宿良被控和竹聯幫掛鉤，將扣案毒品一粒眠3萬顆、Ｋ他命524公斤偷出並轉賣，全案不法獲利超過3億元，桃...

女警不滿開單遭記申誡兩次 背後原因出爐

新北市海山警分局一名女警日前上網抱怨，因開單遭記申誡兩次，引發網友熱議。海山分局表示，由於女警身心狀況不佳，有服藥就醫紀...

女兒遭野馬男撞成重傷昏迷 父親害怕醫院突然來電

葉姓男子前天駕駛野馬跑車涉嫌高速闖紅燈，騎機車通過路口的巫姓女子（21歲）被撞成重傷，縣府今天派員慰問，巫父心繫女兒，擔...

大陸偷渡返台男自稱台商 遭海上丟包游上岸就被逮

金馬澎分署第七岸巡隊所屬馬公嵵裡安檢所，今天下午發現一名45歲張姓男子於澎湖蒔裡漁港周邊徘徊，因全身溼答答形跡可疑，隨即...

桃園河床見未爆彈 國軍處理小組已回收來源待查

桃園市南崁溪河床邊驚傳未爆彈，民眾散步時發現一枚飛彈，嚇得趕緊報警，經警方通報後，國防部未爆彈處理組到場回收，初步判斷為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。