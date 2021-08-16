航基站內門禁鬆 涉貪調查員徐宿良爆：鑰匙大家都可用

調查局航基站前組長徐宿良被控和竹聯幫掛鉤，將扣案毒品一粒眠3萬顆、Ｋ他命524公斤偷出並轉賣，全案不法獲利超過3億元，桃園地院今行準備程序，法官問徐是否為扣案毒品持有者，徐坦承之餘還曝航基站門禁寬鬆，稱各房間鑰匙都掛在行政室鑰匙箱，「人人可拿」，法官多次向他確認，感到十分驚訝。

徐宿良調包扣案毒品，私自轉賣，涉犯貪汙治罪條例職務侵佔等罪名，法官詢問他是否「持有」扣案毒品時，他先坦承作為承辦人自己的確負保管責任，之後話鋒一轉，稱存放航基站存放扣案毒品的空間，如地下室的儲藏室、各樓層辦公室等，都會有其他人進出。

徐宿良表示，航基站各房間鑰匙全都掛在2樓行政室公用鑰匙箱中，大家都可以拿來使用，而行政室正好就在徐當時的辦公室對面；站內也沒有專門存放扣案毒品之處，都是在各間儲藏室與舊卷宗及其他物品混放，這些置物空間只要拿了鑰匙「人人都可以進去」，法官聞此言後多次表示「沒有在管制的？」語氣十分驚訝。

各案調包毒品數量部分，徐宿良及辯護人均無異議，但針對檢方以每公斤40萬元計算轉賣Ｋ他命的不法所得，辯護人表示當時商量結果是徐宿良獲得每公斤30萬元的報酬，不法所得被高估。