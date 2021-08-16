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警加強檢驗槍枝殺傷力 初驗裝測試用彈殼擊發

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

警方查獲火藥槍須釐清有無殺傷力，由縣市警察局初驗，再送刑事局以測試用彈殼實際擊發；警政署加強初驗，要求以測試用彈殼操作，希望更貼近實際狀況，提升檢方聲押犯嫌比例。

警察機關2016年起辦理槍枝初步檢視作業，檢視槍枝外觀及結構，如槍管是否貫通、有無撞針等，用柱狀物、油泥測試打擊打火，初驗後送刑事局實際擊發。

警政署上月廢止槍枝初步檢視作業，函頒槍枝性能檢測作業。昨天起各縣市警察局初驗時就實際擊發，若可擊發測試用彈殼，則認擊發功能正常，判定槍枝具殺傷力。

刑事局說，檢察官常將扣案槍枝是否為「管制槍枝」，作為聲請羈押參考，因應槍枝多樣性，將刑事局槍枝殺傷力鑑定性能檢測法，推行各警察機關辦理。

警政署加強火藥槍初驗，要求以測試用彈殼操作，希望提升檢方聲押犯嫌比例。圖／刑事局提供
警政署加強火藥槍初驗，要求以測試用彈殼操作，希望提升檢方聲押犯嫌比例。圖／刑事局提供

槍枝 警察 檢察官

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