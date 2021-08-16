警加強檢驗槍枝殺傷力 初驗裝測試用彈殼擊發

警方查獲火藥槍須釐清有無殺傷力，由縣市警察局初驗，再送刑事局以測試用彈殼實際擊發；警政署加強初驗，要求以測試用彈殼操作，希望更貼近實際狀況，提升檢方聲押犯嫌比例。

警察機關2016年起辦理槍枝初步檢視作業，檢視槍枝外觀及結構，如槍管是否貫通、有無撞針等，用柱狀物、油泥測試打擊打火，初驗後送刑事局實際擊發。

警政署上月廢止槍枝初步檢視作業，函頒槍枝性能檢測作業。昨天起各縣市警察局初驗時就實際擊發，若可擊發測試用彈殼，則認擊發功能正常，判定槍枝具殺傷力。