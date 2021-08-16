警加強檢驗槍枝殺傷力 初驗裝測試用彈殼擊發
警方查獲火藥槍須釐清有無殺傷力，由縣市警察局初驗，再送刑事局以測試用彈殼實際擊發；警政署加強初驗，要求以測試用彈殼操作，希望更貼近實際狀況，提升檢方聲押犯嫌比例。
警察機關2016年起辦理槍枝初步檢視作業，檢視槍枝外觀及結構，如槍管是否貫通、有無撞針等，用柱狀物、油泥測試打擊打火，初驗後送刑事局實際擊發。
警政署上月廢止槍枝初步檢視作業，函頒槍枝性能檢測作業。昨天起各縣市警察局初驗時就實際擊發，若可擊發測試用彈殼，則認擊發功能正常，判定槍枝具殺傷力。
刑事局說，檢察官常將扣案槍枝是否為「管制槍枝」，作為聲請羈押參考，因應槍枝多樣性，將刑事局槍枝殺傷力鑑定性能檢測法，推行各警察機關辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言