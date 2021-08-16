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強化涉槍犯嫌羈押 刑事局推槍枝性能檢測

中央社 / 台北16日電

為有效遏制槍枝犯罪，刑事局今天表示，全國各警察機關即日起將進一步以「槍枝性能檢測作業」辦理扣案槍枝殺傷力檢測，新增測試用彈殼實際操作檢測，供檢方作為聲押參考。

刑事局今天發布新聞稿表示，各警察機關移送違反槍砲彈藥刀械管制條例案件時，檢察官常將扣案槍枝是否為「管制槍枝」，作為聲請羈押參考項目之一。

同時，各警察機關自民國95年起就辦理「槍枝初步檢視作業」，將扣案槍枝先以檢視法檢視其外觀及結構，再利用參考物（如柱狀物、油泥等）模擬槍枝打擊底火功能，並研判擊發機構可否正常運作，進而判定槍枝是否具殺傷力。

刑事局說指出，因近來槍枝證物種類繁多，製造手法不斷推陳出新，為積極擴充全國警察機關槍枝檢測專業度，即日起都將以「槍枝性能檢測作業」辦理扣案槍枝殺傷力檢測，原「槍枝初步檢視作業」廢止。

刑事局說明，「槍枝性能檢測作業」除檢視槍枝外觀與結構外，還增加利用具底火的測試用彈殼實際操作檢測，當操作槍枝可擊發測試用彈殼，則認其擊發功能正常，進而判定槍枝具殺傷力，另也改善因其他干擾因素（如槍機撞擊力道不足等）的影響。

藉由新制推行，刑事局說，盼能盡速提供各地方檢察署「槍枝性能檢測報告表」作為聲請羈押參考項目之一，以有效遏制槍枝犯罪，維護社會治安。

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