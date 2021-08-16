新北警與知名手遊「獵魔者」合作 預防犯罪還可以抽虛寶

為加強保護青少年身心健康，新北市警局與知名手機遊戲電玩「獵魔者Demon Hunterl：覺醒」合作，以遊戲角色，設計2款反毒及性剝削防治為主題的四格漫畫，與手機遊戲愛好者共同建立正確的預防犯罪觀念，拉近與年輕世代距離，更進一步強化犯罪預防宣導效果。

新北市政府警察局少年隊長林柏宏表示：年輕人喜歡以手機遊戲做為日常休閒活動及建立社交，所以特別與「獵魔者Demon Hunterl：覺醒」遊戲合作，希望藉由遊戲鮮明的角色，以「獵魔者」勇者對抗「惡魔者」，比喻青少年拒絕「毒品」及「性剝削」，不受誘惑。