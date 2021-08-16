越籍移工酒後口角起殺機 持菜刀刺死同鄉後醉倒就逮

台南26歲趙姓越南籍移工昨天在龍崎工地，與29歲陳姓同鄉發生衝突，涉嫌持菜刀刺入陳右胸口，陳男負傷後跑至民宅前求救，經送醫今天清晨宣告不治。

警方調查，兩名移工在龍崎一家鷹架工廠酒後一言不合口角衝突，陳姓移工身受重傷跑至附近民宅求救，民眾發現報警，但疑因肝臟破裂大出血，消防隊趕到時倒臥無呼吸心跳，送市立醫院急救後轉送奇美醫院搶救仍不治。

趙嫌案發後逃離現場，警方經民眾指引，於現場旁鷹架堆置場發現酒醉倒臥鷹架旁呼呼大睡的趙嫌。

歸仁警分局表示，龍崎派出所副所長陳榮權協助將傷者送醫，並立即搜尋逮捕趙嫌，本案訊問後將趙嫌移請台南地方檢察署偵辦。

警方說，兩人半年前才到龍崎工地作業，發生過衝突，這次疑因酒後口角引發殺機。趙嫌供稱屢遭魁梧的死者欺負，昨喝酒時又被他打到流鼻血，憤而到廚房拿菜刀反擊，刺向對方胸口。