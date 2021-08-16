影／東協廣場樓下開會 樓上總幹事被打 警抓5人查真相

台中市東協廣場在13日下午召開管委會，要產生新的主委、財委、監委，管委會簡姓召集人，在11日先函文通知警方派員到場安全維護，管委會當天在4樓順利召開會議，但卻有9名不明人士，前往7樓毆打胡姓總幹事，砸壞桌椅，造成胡受到輕傷，第一警分局昨晚陸續循線帶回涉案黃姓男子等5人，將依傷害等罪送辦，並查明糾紛是否與管委會有關。

台中市東協廣場管委會要產生新的主委、財委、監委人選，簡姓男子由東協廣場的區權人推選為召集人，並報中區區公所核備。簡安排在13日下午2時，在東協廣場4樓召開管委會，產生新的主委、財委、監委人員，並將該資訊通知各區權人參與會議，管委會另在11日時，通知第一警分局，協助派員在場安全維護，以利會議進行。

會議當天，管委會簡姓召集人、委員、律師、里長等人，在4樓開會，並在警方的安全維護下，順利產生人選，但開會前，管委會的郭姓副總幹事帶了5名保全，欲進入開會，被現場人員已非區權人為由拒絕，未料當天下午1時55分，第一警分局的勤指中心就接獲通報，7樓的一家已閒置的視聽KTV有人遭打傷。

警方派員到場調查，涉嫌打人、砸毀桌椅的9名歹徒已鳥獸散，經調閱監視器，被打的管委會胡姓總幹事（68歲）頭部、身體受到輕微擦挫傷。

胡姓總幹事一方疑事後向媒體爆料，稱管委會開會「鬧雙胞」，歹徒要妨害會議進行，指控警方「跑錯地方、叫不來、無作為」，胡提出傷害告訴。

警方調查，案發現場除了胡姓總幹事，還有林姓男子等2名管委、3名保全等人，但案發時，涉案的9名歹徒，直接衝進7樓的現場，現場保全全無攔阻，其中林姓管委當時講手機，以手勢指向胡後，胡就被歹徒拳打腳踢，打倒在地，桌椅也被砸壞，全都有監視器為證。

第一警分局表示，全案在獲報有打人糾紛後，10分鐘內已派員抵達現場，經調閱監視器，歹徒犯案時間僅約30秒就鳥獸散，現場僅有胡受到輕微擦挫傷。

第一警分局說，全案獲報後已報請檢察官指揮，昨天陸續帶回涉案黃姓男子（45歲）等5人到案，黃等人對案情避重就輕，辯稱是有消費糾紛，是否與當天進行的管委會有關，將後續查明，全案將依傷害、毀損、妨害秩序、組織犯罪等罪，移送台中地檢署偵辦。