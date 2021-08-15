勇警吳重諭連破刑案 台南四分局首得「護持黑關公」獎
台南市警四分局育平派出所警員吳重諭，自今年4月迄今，陸續查獲賭博、毒品與通緝犯，共逮捕9名涉案人，查扣K他命、安非他命、毒品咖啡包等各級毒品，曾奮不顧身地追捕通緝犯，獲警分局頒發「護持黑關公」獎。
吳重諭今天說，警專畢業近2年，在派出所工作，服務期間多學習辦案技巧，他想多一點時間留在派出所，以後有機會再報考刑警。
吳重諭在熱心服務方面也不遺餘力，今年4月間曾協助2名迷途老人平安返家，深獲家屬讚許；7月成功防阻民眾避免購買線上遊戲點數遭詐騙，他助人、忠勤、忠勇事蹟及優異表現，獲獎實至名歸。
分局長甘炎民自今年3月到任以來，深知組織的根本在於人，只有帶動士氣，才能呈現最好的治安表現，研議分局級「安平警好讚好警茶」激勵基準，只要認真偵辦案件、辦理業務或是為民服務員警，都有機會獲得安平劍獅破案茶。
為形塑員警個人榮譽與建立標竿學習機制，設計「護持黑關公」等獎座，以鼓勵全體員警努力捍衛轄內治安，展現正義打擊不法的警察特質。吳重諭是警分局第一位獲得「護持黑關公」獎的警員，前天在警分局獲甘炎民頒獎表揚。
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